Le gouvernement songe à forcer un vote des syndiqués sur sa dernière offre

Au 12e jour d’une grève dans la fonction publique, le premier ministre Blaine Higgs affirme qu’il évalue la possibilité de forcer un vote des employés syndiqués sur la dernière offre présentée au syndicat.

Il s’agit de l’une des options à l’étude par le gouvernement si la grève s’éternise.

«Il y a un processus pour demander à la Commission du travail d’avoir un vote, et oui, on y songe, parce que c’est une option», a dit le premier ministre en mêlée de presse mardi.

Selon la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, l’employeur (le gouvernement) a le droit de faire appel à la Commission du travail et de l’emploi du N.-B. pour qu’elle demande aux syndiqués de voter sur son offre la plus récente.

Les grévistes pourraient alors décider d’accepter ou de rejeter l’offre du gouvernement, et le syndicat et l’employeur seraient alors obligés de conclure une convention collective qui adopte les détails de cette offre.

Le gouvernement ne peut toutefois pas faire appel à cette option «plus d’une fois au cours d’un différend», selon la loi.

La dernière offre du gouvernement propose 2% d’augmentation par an en plus d’un ajustement de salaire de 25 cents par an, le tout pendant cinq ans.

Elle propose aussi de confier la négociation du régime de pension de deux sections à deux actuaires choisis par le syndicat et le gouvernement, moyennant plusieurs conditions.