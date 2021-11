Les vétérans ne doivent pas avoir honte de demander de l’aide

Le vétéran des Forces armées canadiennes, Stéphane Hébert, exhorte ses camarades à demander l’aide du Canada pour revenir à la vie civile. L’habitant de Shippagan juge que le gouvernement fédéral a amélioré ses programmes depuis une dizaine d’années.

M. Hébert se réjouit en particulier du soutien qu’il a reçu pour ses revenus et contre ses dépendances, après ses 24 ans de services dans les forces armées canadiennes.

«J’ai fait des démarches, mais beaucoup ne le font pas, déplore l’ancien parachutiste. Il faut appeler le ministère des Anciens Combattants et demander de l’aide!»

Il reproche en outre au gouvernement son manque d’initiative dans la communication de ses services. Il souligne que les vétérans souffrent souvent d’une honte, d’une peur, d’une anxiété ou d’une dépression qui les paralysent.

«Un programme de retour au travail? Je ne peux pas retourner travailler: je suis un drogué!», imite l’ancien sergent, pour illustrer le discours de certains de ses camarades.

Le quinquagénaire raconte qu’il a lui-même affronté des dépendances au jeu, à la drogue et à l’alcool après sa retraite de l’armée en 2007. Il admet aussi rester incapable de garder un emploi.

«J’étais dans les forces spéciales. On faisait des sauts en parachute et on jouait à Rambo dans les bois, alors on est devenu accro à l’adrénaline», explique M. Hébert.

Il s’est néanmoins rendu jusqu’en Cour fédérale pour exiger une prestation d’invalidité en 2016. Il affirmait être ruiné financièrement et physiquement.

«Ç’a causé du stress et de l’anxiété sur moi et ma famille, souligne l’ancien soldat à propos de son combat juridique. Ce n’était pas facile.»

Il a aussi participé à la fondation d’une association, Canadian Veteran Advocacy, afin d’ouvrir les yeux du gouvernement aux difficultés de ses camarades dans la vie civile.

«Ma réintégration et celle de mes copains ont été un flop à 95%, lâche M. Hébert. Les vétérans sombrent dans l’ombre, même s’ils ont des pensions.»

Il juge cependant que le gouvernement fédéral a fait des progrès à ce sujet depuis une dizaine d’années, à partir du moment où des chercheurs ont commencé à étudier l’adaptation des anciens militaires canadiens à la vie civile.

«L’aide est là aujourd’hui, mais les vétérans ne le savent pas alors que ça pourrait les sauver», regrette M. Hébert.

Des cicatrices à vie

La vie de Stéphane Hébert semble difficile, malgré l’aide qu’il a reçue de l’État. Le vétéran, qui a usé ses jambes en service, évoque ses rotules sous cortisone, ses trois opérations aux genoux et les prothèses lui permettant de marcher.

«J’ai aussi une trottinette électrique et d’autres appareils que le ministère des Anciens combattants me paie», ajoute l’ancien parachutiste.

M. Hébert affirme par ailleurs faire des cauchemars et souffrir d’un stress post-traumatique. Il explique son état par les six mois qu’il passés dans les Balkans en 1992.

Le soldat a effectué une mission de maintien de la paix comme Casque bleu dans cette région d’Europe, pendant la guerre civile dans l’ancienne Yougoslavie. En tant que membre des forces des Nations Unies, il pouvait seulement tirer en cas de légitime défense.

«On était entre les deux camps, dans le no man’s land, se rappelle M. Hébert. Je me suis fait tirer dessus et bombarder à maintes reprises. On était aussi perpétuellement harcelés par des tireurs embusqués. Ce n’était pas drôle.»

Le vétéran a parfois l’impression d’avoir traversé cet enfer il y a un mois.

«Je suis toujours beaucoup sur les nerfs, exprime-t-il. Si un bruit me surprend, ça me ramène au point de départ. Quand ça crie, je me sauve.»

Le père regrette que cet état ait des répercussions sur sa vie conjugale.

«Le jour du Souvenir, il ne faut pas oublier les femmes des vétérans, plaide-t-il donc. Ce sont les conjoints qui nous gardent en place. Ça fait 32 ans que je suis avec la mienne. Je me suis probablement séparé d’elle cinq fois, mais elle est solide.»

Le gouvernement investit

Le premier ministre Justin Trudeau a rappelé l’engagement de son gouvernement de dépenser 45 millions $ sur deux ans dans un projet pilote visant à réduire l’itinérance chez les vétérans, le 5 novembre.

Il a ajouté que le budget 2021 du Canada prévoit aussi 140 millions $ sur cinq ans, puis 6 millions $ par année, pour que les vétérans aient accès sans tarder à des soins de santé mentale.

«Je ne suis pas certain que dans une machine fonctionnelle à moitié, la solution est l’argent», critique cependant le chercheur de l’Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans, Dave Blackburn.

Il recommande plutôt au ministère des Anciens Combattants de revoir ses pratiques, notamment pour son traitement des demandes de prestations d’invalidité.

«C’est encore compliqué de parler à quelqu’un, témoigne celui qui est aussi vétéran. Il y a 65 options au téléphone puis ce n’est peut-être pas la bonne personne qui répond. C’est de la mécanique de base à traiter.»

M. Blackburn suggère aussi de mieux informer les membres des Forces armées canadiennes sur les différents programmes de soutien auxquels ils peuvent postuler auprès du ministère des Anciens Combattants, une fois vétéran.

Il recommande en outre de décomplexer les anciens militaires au sujet de l’aide qu’ils peuvent demander.

«Ce n’est pas une honte, assène-t-il. La carrière militaire est difficile.»