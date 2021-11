Pas d’augmentation de taxes à Edmundston en 2022

Pour une neuvième année consécutive, le taux de taxation à Edmundston se maintiendra à 1,6350$ du 100$ d’évaluation.

Le conseil municipal a adopté, mardi, ses budgets pour la prochaine année.

Dans le cas du fonds général de fonctionnement, le budget net est d’un peu plus de 31 millions $.

Cependant, de nouveaux revenus, tel que le programme des réévaluations foncières (771 196$), les nouvelles constructions (115 000$) et l’augmentation de la subvention de péréquation (620 000$) ont permis à la municipalité ont permis à la municipalité de boucler son budget sans trop de soucis.

«Ça fait en sorte que l’on peut maintenir le même niveau de services que l’année passée, mais on peut en rajouter également. Ça vient inclure les changements que l’on veut faire au Service des sports et loisirs et d’autres modifications pour améliorer nos services aux citoyens et citoyennes que l’on verra au cours de la prochaine année fiscale», a commenté le maire d’Edmundston, Éric Marquis.

De plus, les nouveaux revenus ont permis à la Ville de diminuer son plafond d’emprunt à 2,2 millions $, alors qu’il était de 2,5 millions $ au cours des dernières années.

«Ça peut sembler ne pas être beaucoup 300 000$, mais ça signifie que l’on a l’argent pour payer nos projets nous-mêmes, sans avoir à aller chercher des emprunts», a ajouté le maire Marquis.

Edmundston a aussi réussi à diminuer sa dette de 12,7% à 10,6%. Notons qu’il y a 10 ans, cette même dette se situait à près de 18%.

Pour sa part, l’assiette fiscale de la municipalité a connu une augmentation de près de 887 000$, ce qui représente un taux de croissance de 3,7%.

Même s’il s’agit d’une croissance plus positive qu’elle ne l’a été au cours des dernières années, elle se situe tout de même dans le bas de l’échelle si on la compare à d’autres municipalités de la province.

Dans les villes de type A et B, seul Campbellton a connu une croissance de l’assiette d’évaluation plus faible qu’Edmundston.

«Si on regarde la tendance des dernières années, Edmundston essaie toujours d’avoir une croissance de l’assiette fiscale d’environ 2% par année. Durant les dernières années, on a souvent été en dessous de 2%. Le fait d’avoir une augmentation plus haute cette année nous permet de reprendre ce que l’on a perdu au cours des dernières années», a expliqué Eric Marquis.

Autres fonds

Dans le cas du fonds eau et égout, le budget total s’élève à près de 6,7 millions $. Le tarif de base demeure stable à 775$ pour la prochaine année.

Tout comme dans le fonds général, la dette du fonds eau et égouts à fondu comme neige au soleil, alors qu’elle est passée de 16% à 10,4%. Cette diminution significative est attribuable au paiement complet d’une débenture.

«L’argent que l’on utilisait pour ces dettes-là nous permet maintenant d’investir en capital dans les projets que l’on voudra faire, ce qui nous évite d’emprunter davantage», a mentionné M. Marquis.

Pour sa part, le budget d’Énergie Edmundston se chiffre à près de 35 millions $. Énergie Edmundston n’a pas budgété de hausse de tarification pour 2022, mais notons que toute hausse d’Énergie NB entraîne automatiquement une hausse à Edmundston.

Le ratio d’endettement d’Énergie Edmundston se maintient à 10,2% pour l’année 2022 par rapport à 10,3 % l’an dernier.