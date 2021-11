Réforme de la santé: les hôpitaux ruraux seront-ils ciblés?

De nombreux observateurs et intervenants souhaitent que la réforme de la santé que doit présenter le gouvernement au cours des prochains jours ne se résume pas qu’à un exercice visant à faire des économies dans le réseau hospitalier de la province.

Après avoir mené des consultations dans une douzaine de communautés plus tôt cette année, la ministre Dorothy Shephard devrait présenter cette semaine sa réforme en santé.

D’après Mme Shephard, ces consultations devaient servir à adapter les soins de santé aux besoins des différentes communautés de la province.

Depuis, le gouvernement a laissé filtrer peu d’informations sur la réforme qu’il souhaite mener, mais Mme Shephard a indiqué à plusieurs reprises que les régies de la santé pourraient devoir envisager de créer des centres d’excellences en santé.

Ces incertitudes inquiètent Mike Murphy, un ancien ministre de la Santé du gouvernement Graham. Il craint notamment que les nombreuses interruptions de service dans les hôpitaux de la province depuis quelques mois ne servent de justificatif pour des fermetures permanentes.

«Je suis inquiet pour le système de santé en milieu rural et dans le nord de la province. Il y a des personnes au ministère de la Santé et dans les régies qui pensent que des centres d’excellence se traduisent par des fermetures des petits hôpitaux, mais à mon avis il n’y a pas de raisons pouvant le justifier», dit-il.

M. Murphy croit plutôt que ces établissements doivent faire partie de réseaux de santé régionaux. Par exemple, quand certains services à Moncton sont saturés, de plus petits hôpitaux régionaux, comme à Saint-Anne-de-Kent ou Sackville, peuvent très bien répondre à la demande.

Les nombreuses interruptions de service des derniers mois laissent aussi présager le pire pour Jean-Claude D’Amours, député libéral d’Edmundston-Madawaska-Centre.

«Je ne m’attends pas à des miracles de la part des conservateurs, lance M. D’Amours, qui est aussi porte-parole de l’opposition en matière de santé. Un des grands enjeux dont a parlé la population lors des consultations, c’est le maintien des services en région. Or, au cours des trois dernières années, on voit sans cesse des ruptures de service.»

Invitée à préciser si certains services pourraient fermer de manière permanente en raison de la réforme, Mme Shephard a évoqué les défis posés par les soins de santé en milieu rural.

«Dans le cas de la fermeture temporaire de l’urgence à Sussex, la décision a été prise en consultant les professionnels de la santé dans la région et ils ont appuyé la mesure qui a ensuite été communiquée à la communauté, a-t-elle dit mardi lors d’une mêlée de presse. Les communautés savent que nous allons travailler avec eux afin de comprendre quels services nous pourrons continuer à offrir chez eux et d’avoir le personnel nécessaire pour le faire. Les soins de santé en milieu rural posent beaucoup de défis et ce sont des décisions que nous allons devoir prendre avec eux.»

Une question d’argent?

Lors de la dernière campagne électorale, le parti de Blaine Higgs s’est engagé à maintenir la croissance annuelle des dépenses en santé à 3%.

Dans son rapport présenté à Mme Shephard lors des consultations sur la réforme, la Société médicale du Nouveau-Brunswick estimait plutôt que Fredericton devrait augmenter son budget en santé de 6% par an au cours des cinq prochaines années pour combler les carences.

Il y a «déjà assez d’argent dans le système de santé», croit toutefois Mike Murphy.

«Il y a une façon de régler cette affaire-là et ça passe par une réorganisation des services et non pas en ayant nécessairement plus d’argent dans le système, avance-t-il. Quand je vois que l’urgence est fermée la moitié du temps à Sackville, c’est un gaspillage de ressources, de l’édifice et du personnel.»

S’attaquer aux pénuries de travailleurs

Pendant les consultations menées par Mme Shephard, le Syndicat des infirmières du Nouveau-Brunswick a fait valoir l’importance de s’attaquer à la pénurie de travailleurs en santé, notant qu’environ 730 infirmières partiraient à la retraite d’ici 2024.

Pour Jean-Claude D’Amours, la réforme devra obligatoirement s’attaquer à la pénurie de travailleurs en santé. La province aurait toutefois pu agir bien avant. Par exemple, en imitant la Nouvelle-Écosse qui a annoncé, il y a deux semaines, des postes à temps plein pour toutes les infirmières diplômées au cours des cinq prochaines années.

«En 2019, les conservateurs sont arrivés avec une stratégie de recrutement sur dix ans pour les soins infirmiers. Pourtant, aujourd’hui, on fait du surplace alors que l’on sait qu’on a des défis», dénonce M. D’Amours.

M. Murphy partage son avis. Fredericton aurait dû utiliser les surplus de plus de 400 millions $ de l’an dernier à cet effet.

«L’un des problèmes les plus sérieux de la province, c’est les soins de santé et les postes vacants en milieu hospitalier. Je suis attristé par ça, mais M. Higgs considère que la chose la plus importante, ce sont les états financiers. Il fait de la gestion de business, pas de la gestion de gouvernement.»