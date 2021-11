Grève: le bras de fer se transporte devant les tribunaux

Le Syndicat canadien de la fonction publique du N.-B. demande à la cour d’annuler la décision du gouvernement provincial qui force les grévistes du système de santé à retourner au travail, et qualifie cette mesure d’inconstitutionnelle.

Vendredi dernier, le gouvernement a ordonné aux grévistes de trois sections du syndicat de cesser de faire la grève et de retourner au travail, soutenant qu’elle exerce une pression accrue sur le système de santé, surtout en temps de pandémie.

Le SCFP, qui représente quelque 22 000 travailleurs de la fonction publique en grève, demande une révision judiciaire de cet arrêté du gouvernement provincial et vise à le faire annuler.

Une première audience sur une motion dans cette affaire aura lieu lundi.

Les trois sections locales visées – le Conseil des syndicats hospitaliers du N.-B. (1252) et les sections locales 1190 et 1251 – regroupent environ 9100 travailleurs qui occupent des fonctions variées dans les hôpitaux et d’autres sections du système de santé.

Dans sa demande de révision judiciaire, le syndicat avance que le procureur général et ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Hugh Flemming, a outrepassé les pouvoirs exceptionnels dont le gouvernement dispose en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence en prévoyant imposer des amendes plus élevées que ne le prévoit la loi.

L’arrêté obligatoire du gouvernement promet entre autres une amende minimale de 100 000 $ (sans amende maximale) pour «l’association d’employés» dont les membres ne se présenteraient pas au travail s’ils sont obligés de le faire.

Selon le SCFP, l’ordonnance du gouvernement en fait un acte quasi-criminel et promet une «peine cruelle et inhabituelle» pour l’organisme en cas d’infraction, et l’arrêté va donc à l’encontre de la liberté d’association des travailleurs du syndicat, une liberté décrite dans la Charte canadienne des droits et libertés.

Un jugement de la Cour suprême de 2015 a décrit la capacité de faire la grève comme un droit protégé par cette section de la Charte.

La province n’a pas encore déposé de réplique à la poursuite du SCFP.

Lors du point de presse pour annoncer la mise en place de ces mesures, le ministre Hugh Flemming ne s’est pas avancé à justifier son ordre sur le plan constitutionnel, et a simplement dit que la province se défendrait d’éventuelles poursuites en temps et lieu.

Le premier ministre Blaine Higgs a précisé lundi que la province «défendra pleinement (l’arrêté) en cour.»

Les avocats du SCFP ont également déposé une motion demandant au tribunal d’agir rapidement pour suspendre l’ordonnance de la province de façon provisoire.

D’après la motion, le tribunal doit agir rapidement puisque les travailleurs syndiqués risquent de souffrir de «dommages irréparables» à leur droit inscrit dans la Charte et à leur position de négociation syndicale si le gouvernement continue à appliquer son interdiction de faire la grève.

Alors que la révision judiciaire pour régler «le fond» de la question pourrait être un processus plus long, le tribunal a prévu une audience sur cette motion dès le lundi 15 novembre, selon l’avocat Joël Michaud, l’un des avocats qui représente le SCFP dans cette affaire.