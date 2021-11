Hausse de l’achalandage au Jardin botanique du Nouveau-Brunswick

Après une année plus difficile en 2020, le Jardin botanique du Nouveau-Brunswick a connu une augmentation de son nombre de visiteurs cette année.

La directrice du Jardin botanique, Josée Landry, a noté une augmentation d’environ 11 000 visiteurs, pour un total de 31 000.

«Contrairement à l’année passée, les frontières avec le Québec ont ouvert plus tôt. Dès juillet, on a eu beaucoup de Québécois et d’Ontariens. En 2020, on a eu beaucoup de gens de la région, mais en 2021 on a commencé à voir une reprise du tourisme de l’extérieur de la province», a-t-elle expliqué.

«On est en train de se rattraper et de revenir à une année plus normale», a-t-elle poursuivi.

Il y a toutefois encore un manque à gagner afin d’atteindre les sommets de 2019. Cette année-là, le jardin avait accueilli plus de 42 000 personnes.

«On est confiants que l’année prochaine, on aura nos 40 000 visiteurs pour revenir à une situation plus normale», a ajouté Mme Landry.

Les gens emballés

Dans les circonstances, la directrice du Jardin botanique du Nouveau-Brunswick, s’est dite satisfaite des résultats des diverses activités qui ont eu lieu au cours de l’année.

La plus récente d’entre elles a été le Jardin emballé qui a eu lieu du 5 au 7 novembre.

La deuxième édition de cet événement, qui a servi à mettre les gens dans l’atmosphère de la période des Fêtes, a permis d’attirer plus de 3700 personnes, comparativement à environ 3000 en 2020.

Cette activité, qui avait aussi comme objectif de mettre en valeur les artisans du Nord-Ouest, en a attiré plus de 45.

«C’était une activité le “fun”, surtout après la fin des mesures coupe-circuit dans la région. Ç’a vraiment fait du bien à tout le monde. Les gens étaient détendus et contents d’être là. Les artisans étaient contents aussi, car ils ont fait de belles ventes et ont pu renouer avec leurs clients», a indiqué Josée Landry.

Cet événement venait d’ailleurs clore la saison au Jardin botanique, cependant, la planification de la prochaine saison est déjà en branle.

À titre d’exemple, le spectacle de Gregory Charles a déjà été confirmé dans le cadre de la prochaine Sortie branchée en Acadie qui a habituellement lieu en août.

«On est vraiment en mode planification d’activités dans un contexte plus normal. On prévoit revenir avec une Sortie branchée et une Grande grouille d’automne, comme celles que l’on a eues trois ans passés. On souhaite revenir à l’état que l’on était en 2019», a mentionné Josée Landry.

«Même pour le Jardin emballé, qui est quelque chose de plus nouveau, on continue de prendre des notes afin de se préparer pour notre troisième édition l’an prochain. L’idée est de faire une attraction touristique, alors on veut développer quelque chose d’intéressant qui va peut-être nous permettre d’atteindre la même envergure que la Grande grouille éventuellement», a -t-elle conclu.