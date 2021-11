Mesures coupe-circuits: bonnes nouvelles dans certaines régions, de mauvaises dans d’autres

La Santé publique impose des mesures coup-circuits à la région de Miramichi (zone 7), où le nombre de cas de COVID-19 est en nette progression depuis un mois. La directive prendra effet vendredi à 18h et sera en vigueur pendant au moins deux semaines.

Cette mesure s’applique à toute la zone 7, à l’exception de Black River Bridge et des communautés situées à l’est; de Murray Settlement et des régions situées au sud; ainsi que de New Jersey et des communautés situées au nord.

Les mesures resteront en place une semaine de plus dans la zone 1 (Moncton), mais seront restreintes aux trois grandes villes – Moncton, Dieppe, et Riverview. Ailleurs dans cette zone, les mesures prendront fin vendredi soir.

«Je suis très inquiète pour la région de Moncton. Cette zone fait l’objet d’une mesure coupe-circuit depuis le 8 octobre, et nous devrions voir une diminution du nombre de cas grâce à la mise en place de cette mesure, mais malheureusement, ce n’est pas le cas», a dit la ministre de la Santé, Dorothy Shephard.

«Plus de la moitié des cas sont attribuables à une transmission dans des maisons privées, ce qui ne devrait pas survenir. Malgré ces restrictions, le nombre de cas reste élevé, en particulier dans la grande région de Moncton. Nous allons renforcer l’application de la loi pour veiller à ce que les gens qui sont censés s’isoler le fassent et pour qu’il n’y ait pas de rassemblements dans les maisons privées.»

Elle a d’ailleurs invité la population du Grand Moncton à rapporter tous ceux qui ne se conforment pas aux règles.

Les mesures coupe-circuits prendront fin vendredi dans la zone 2 (région de Saint-Jean), où le nombre de cas actifs a sensiblement diminué depuis trois semaines.

69 nouveaux cas

La Santé publique a signalé 69 nouveaux cas mercredi et 44 rétablissements. Il y a maintenant 548 cas actifs.

Parmi les nouveaux cas, 39 personnes – soit 57% – ne sont pas vaccinées, et 30 personnes – soit 43% – sont pleinement vaccinées.

Onze personnes se trouvent à l’unité des soins intensifs, et parmi elles, 10 ne sont pas vaccinées et une est pleinement vaccinée.

Au total, 17 personnes sont hospitalisées. Treize ne sont pas vaccinées, et quatre sont pleinement vaccinées.

Quelque 86,2% des gens admissibles sont pleinement vaccinés contre la COVID-19, et 93% ont reçu leur première dose d’un vaccin.