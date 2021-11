Réforme de la santé: pas de fermetures d’hôpitaux ni d’urgences

Dans une entrevue accordée à l’Acadie Nouvelle mercredi, le premier ministre Blaine Higgs a révélé qu’il n’y aura pas de fermetures d’hôpitaux ni d’urgences dans la réforme de la santé que présentera son gouvernement la semaine prochaine.

Après avoir mené des consultations dans une douzaine de communautés plus tôt cette année, la ministre Dorothy Shephard vient d’annoncer que sa réforme du secteur de la santé sera dévoilée le 17 novembre.

Jusqu’à présent, le gouvernement a laissé filtrer peu de détails sur les changements qu’il compte effectuer afin d’améliorer les soins de santé dans la province.

En chambre mercredi, Mme Shephard a néanmoins offert quelques indices du contenu de la réforme, disant notamment qu’il est inacceptable que les Néo-Brunswickois n’aient pas accès à des soins de santé primaire dans un temps raisonnable ou que les patients doivent parfois attendre des années avant une intervention chirurgicale.

D’après le premier ministre Blaine Higgs, ces exemples servent à montrer que les patients seront au cœur de la réforme que présentera son gouvernement la semaine prochaine.

«La réforme va être axée sur les citoyens et les services qui leur sont livrés, a dit M. Higgs. L’emphase ne sera pas sur les prestataires de services, mais plutôt sur les patients qui les reçoivent. Nous souhaitons plus de stabilité dans le réseau de la santé puisqu’il est confronté à d’importants défis et une forte demande.»

Le premier ministre promet que son gouvernement ne procédera pas à la fermeture d’hôpitaux et que l’ensemble des salles d’urgence dans la province continueront à offrir les mêmes services.

«Ça ne fait pas partie du plan, insiste-t-il. On s’attend à ce que les régies de la santé continuent à livrer des services d’une manière intégrée afin que les soins soient les meilleurs possibles partout dans la province.»

L’optimisation de l’utilisation des effectifs en santé sera donc capitale, ajoute Blaine Higgs. Afin de réduire le temps d’attente pour l’accès aux soins, les Néo-Brunswickois pourront se rendre un peu partout dans la province afin d’y être soignés.

«Une personne de St. Stephen pourrait se rendre dans n’importe quel hôpital de la province afin de recevoir les soins dont il a besoin dans un délai convenable, précise-t-il. On va pouvoir répondre à leurs besoins particuliers, peu importe l’endroit. L’idée, c’est vraiment d’utiliser l’ensemble du réseau de la santé pour optimiser les services offerts.»

Selon le premier ministre, la réforme a clairement identifié la pénurie des travailleurs en santé comme étant un défi que devra surmonter le réseau hospitalier. Il rappelle que toutes les provinces au pays connaissent la même difficulté. Le Nouveau-Brunswick devra faire preuve de créativité pour la surmonter.

«Avec cette réforme, nous voulons avoir de vraies discussions sur nos manières de procéder et ne pas rester enfermés dans de vieilles approches.»

Bien qu’il dise que son gouvernement «injectera les sommes nécessaires afin d’obtenir les résultats souhaités», le premier ministre insiste sur le fait que l’argent n’est pas la seule solution.

«Ce qu’il faut déterminer, c’est où nous pouvons nous améliorer et où il faut mettre nos énergies, avance-t-il. La solution ne passe pas que par des augmentations de salaire, elle passe aussi par une meilleure offre de services.»