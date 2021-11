Bathurst se recueille et un nouveau cénotaphe à Pointe-Verte

Le village de Pointe-Verte et la communauté Saint-Vincent-de-Paul ont procédé jeudi à l’inauguration officielle d’un nouveau cénotaphe lors de la cérémonie du jour du Souvenir.

L’inauguration s’est effectuée en présence de plusieurs dignitaires, dont des membres du North Shore Regiment.

Le projet d’aménagement du cénotaphe remonte à octobre 2018.

Le conseil municipal de l’époque avait alors entrepris les premières démarches de financement afin de rénover l’ancien cénotaphe.

Les travaux entrepris à la fin de l’été 2019 ont été achevés quelques mois plus tard.

«Ce nouveau cénotaphe affirme à la fois la personnalisation de chaque sacrifice et la solidarité de tous les citoyens-soldats, pour immortaliser l’histoire et montrer la reconnaissance du peuple à ceux qui nous protègent encore», a indiqué l’administration du village par voie de communiqué.

Le conseil municipal espérait procéder à l’inauguration du monument à l’automne 2020, mais a été contraint de repousser l’événement d’une année en raison des règles sanitaires imposées par la Santé publique en raison de la pandémie de COVID-19.

Bathurst se souvient

La commémoration du jour du Souvenir s’est déroulée sous le signe de la sobriété jeudi matin, à Bathurst. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Par ailleurs, la commémoration du jour du Souvenir s’est déroulée sous le signe de la sobriété jeudi matin, à Bathurst.

Quelques dignitaires et invités triés sur le volet ont pris part à la cérémonie qui s’est déroulée au cénotaphe situé en face du Palais de justice.

Une centaine de personnes prenant place sur la rue St. Patrick et sur les terrains du gouvernement ont également assisté à la brève cérémonie qui a duré environ 40 minutes.

Des représentants de la GRC, des Forces armées canadiennes, de la Première Nation Pabineau et plusieurs élus de la région de Bathurst ont tour à tour défilé devant le cénotaphe et se sont recueillis quelques secondes face au monument où avait été déposé 10 couronnes et de nombreuses croix ornées de coquelicots.

L’année 2021 marque d’ailleurs le 100e anniversaire du coquelicot du Souvenir au Canada.

Le gouvernement du Canada était pour sa part représenté par James McAvoy, un vétéran qui est âgé de 103 ans.

Le résident de Petit-Rocher n’a pas manqué une seule cérémonie du jour du Souvenir durant toute sa vie.

La cérémonie, tenue lors d’une belle et froide journée d’automne, s’est soldée par une prière récitée par le père Wesley Wade et la diffusion de l’hymne royal God Save the Queen.

Plusieurs dignitaires ont indiqué à l’issue de l’événement souhaiter le retour des grandes cérémonies du jour du Souvenir au Centre régional K.C. Irving et des défilés dans les rues de Bathurst, comme cela se voyait avant la pandémie de COVID-19.