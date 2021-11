Bleuets à Tracadie: le gouvernement n’a jamais eu l’intention de consulter la Ville

Bien qu’aucun règlement ne semble avoir été enfreint, le gouvernement provincial a manqué de tact lorsqu’il a donné le feu vert à un projet de développement de nouvelles bleuetières dans l’ancien camp militaire de Tracadie sans avoir prévu de consulter la municipalité ou la population, estime Keith Chiasson, député provincial de Tracadie-Sheila.

De nouveaux documents obtenus par Keith Chiasson par le biais de la Loi sur le droit à l’information et de la protection de la vie privée du Nouveau-Brunswick suggèrent que l’administration Higgs n’avait pas l’intention de consulter la municipalité ni la population avant d’approuver ce projet.

Les documents en question constituent une série de correspondances entre les fonctionnaires provinciaux du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie et ceux du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches. L’Acadie Nouvelle en a pris connaissance.

On apprend d’abord que les pourparlers concernant le développement d’environ 5000 acres de nouvelles bleuetières dans l’ancien camp militaire ont commencé en janvier 2021 et que les fonctionnaires ont établi en février le plan de travail résumant les étapes à suivre pour préparer une demande de proposition.

Parmi ces étapes figurait une consultation avec les Premières Nations, ce qui a été fait au printemps. La Municipalité régionale de Tracadie a seulement été informée du projet et des intentions du gouvernement dans une lettre envoyée en mai, alors qu’elle se trouvait en pleine campagne électorale et que le nouveau conseil n’avait pas encore été élu.

«Le ministère de l’Agriculture, l’Aquaculture et des Pêches n’avait jamais l’intention de consulter la population ou la municipalité avant de prendre une décision finale sur le développement de nouvelles bleuetières. C’est clair à la suite de la demande que j’ai faite. Les fonctionnaires ont reçu la commande de préparer un plan de travail», dit Keith Chiasson.

Légalement, le gouvernement provincial ne semble pas avoir enfreint de règles, reconnaît le député. Cependant, Fredericton a manqué son coup en omettant d’en parler à la municipalité dès le départ, croit-il.

«Le gouvernement devait consulter les Premières Nations et c’est indiqué dans les étapes à suivre, mais la consultation avec la municipalité et la population n’est pas forcément une règle. Cependant, c’est une bonne pratique à adopter si tu veux faire ce genre de développement, à cette échelle. Il me semble qu’il aurait été logique d’avertir la municipalité et de faire de la consultation pour savoir ce qu’elle en pense et s’il y aurait des défis à prévoir au cours du processus.»

Selon Keith Chiasson, le gouvernement a temporairement mis le lancement des appels d’offres en suspens après que des organismes et la population aient été mis au courant du projet et qu’ils aient déploré le manque de consultation.

«Honnêtement, je crois qu’ils pensaient que nous allions accueillir le projet à bras ouvert. Ils pensaient que tout le monde allait être content et que personne n’allait contester. Pour moi, c’est un peu mal connaître l’histoire du camp militaire. Ça aurait peut-être mieux passé si les terres ciblées étaient ailleurs sur le territoire, mais le fait que ce sera sur le champ de tir, les gens ont réagi de la façon qu’ils ont fait, d’où l’importance de la consultation.»

À la mi-octobre, plusieurs centaines de personnes se sont donné rendez-vous à l’entrée du secteur de l’ancien camp militaire, en dépit des averses de pluie et du temps maussade, pour se prononcer contre le projet et réclamer un moratoire sur de nouveaux développements.