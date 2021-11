Cannabis: HEXO ferme trois usines mais épargne celle d’Atholville

Prétextant une réorganisation stratégique, le producteur canadien de cannabis HEXO, qui a notamment acquis plus tôt cette année la compagnie Zenabis, vient d’annoncer qu’il procédera à la fermeture de trois usines issues de récentes acquisitions.

Pour le moment, la seule usine néo-brunswickoise de l’entreprise, celle d’Atholville dans le Restigouche, évite le couperet.

Les fermetures touchent plutôt les installations de Kirkland Lake et de Brandford en Ontario, ainsi que celle de Stellarton en Nouvelle-Écosse.

HEXO dit vouloir regrouper les activités de culture, de fabrication ainsi que de distribution de ses produits dans ses installations principales. Les usines visées par une fermeture ne seraient pas considérées comme cruciales pour le déroulement des opérations.

Quelque 155 employés sont ainsi touchés par cette décision de la compagnie Hexo.

L’usine de Stellarton, en Nouvelle-Écosse, dont la fermeture est prévue en au mois de février prochain, était l’une de celles incluses lors de l’acquisition de Zenabis.

Les deux usines ontariennes quant à elles doivent cesser leurs opérations le 31 janvier prochain. Elles provenaient toutes deux de l’acquisition par HEXO du producteur 48North.

Le nouveau PDG d’HEXO, Scott Cooper, a indiqué par voie de communiqué être persuadé que les installations restantes suffiront aux besoins en approvisionnement de l’entreprise.

Beaucoup de mouvement

Il faut dire que la compagnie HEXO a véritablement connu beaucoup de mouvement au cours des derniers mois. Il y a quelques semaines à peine, son cofondateur et PDG, Sébastien St-Louis, a annoncé son départ.

Le 1er juin dernier, l’entreprise a conclu l’acquisition de Zenabis, vente qui comprenait l’installation de culture intérieure d’Atholville.

Cette installation semble d’ailleurs bénéfique pour HEXO puisqu’elle a contribué à hauteur de 6,8 millions $ au chiffre d’affaires net durant la période de deux mois qui s’est terminée le 31 juillet.

Également cette année, l’entreprise a mis la main sur les producteurs 48North et Redecan.

Ces nombreuses acquisitions, destinées à solidifier la place de l’entreprise sur le marché du cannabis, semblent par contre avoir contribué à causer certains problèmes de liquidités. De là la nécessité d’une restructuration.

À Atholville, on concède avoir été surpris par l’annonce du producteur.

«Je dois avouer que j’ai eu quelques frissons avant d’apprendre que notre usine ne faisait pas partie du lot de celles qui fermeront», avoue le maire de l’endroit, Jean-Guy Levesque. Préoccupé par la situation? Certes. Mais ce dernier estime qu’on ne doit pas céder à la panique.

«C’est normal d’être inquiet, car l’usine est un moteur économique important pour notre région. Par contre, je crois que nous sommes en bonne position avec une usine moderne, qui performe bien et qui possède un bon potentiel de croissance», souligne le maire qui est tout de même entré rapidement en contact avec HEXO dans les heures qui ont suivi l’annonce, question de savoir où se situent les installations d’Atholville dans les plans de l’entreprise. Et ce qu’il a entendu l’a toutefois rassuré.

Qu’à cela ne tienne, il croit qu’il faut néanmoins demeurer aux aguets.

«On ne sait jamais ce qui peut se passer avec des compagnies d’une telle envergure lorsqu’elles entrent dans un contexte de restructuration. On ne peut pas être garant de l’avenir, aujourd’hui on est épargné, demain nous ne le serons peut-être pas. L’important c’est de demeurer optimiste et de laisser savoir à la direction d’HEXO que l’on est toujours prêt à travailler avec eux», ajoute M. Levesque.