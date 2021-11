COVID-19: 70 nouveaux cas et hausse continue des cas actifs

La Santé publique du Nouveau-Brunswick a recensé 70 nouveaux cas de COVID-19, jeudi.

Ces 70 cas représentent un sommet quotidien depuis le 15 octobre.

Au cours des sept derniers jours, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé 389 nouveaux cas de COVID-19, contre 283 au cours des sept jours précédents. Il s’agit d’une augmentation de 37,5%.

Des nouveaux cas, 21 sont dans la zone 1 (région de Moncton), 22 dans la zone 2 (région de Saint-Jean), 16 dans la zone 7 (Grand Miramichi), neuf dans la zone 3 (région de Fredericton) et un chacun dans les zones 4 (Madawaska-Victoria) et 6 (Chaleur/Péninsule acadienne).

Il y a maintenant 580 cas actifs, en hausse de 32 par rapport à mercredi.

Ces 580 cas actifs constituent un sommet depuis le 26 octobre.

Les cas actifs se répartissent maintenant comme suit: 220 dans le Grand Moncton, 117 dans la région de Saint-Jean, 116 dans la région de Miramichi, 85 dans la région de Fredericton, 22 dans le Restigouche, 16 dans Madawaska-Victoria et quatre dans Chaleur/Péninsule acadienne.

Dix-huit personnes sont hospitalisées (+1 par rapport à mercredi), dont 11 reposent aux soins intensifs (aucun changement depuis mercredi).

Parmi les 11 personnes à l’unité de soins intensifs, neuf ne sont pas vaccinées, une est partiellement vaccinée et une est pleinement vaccinée.

Le bilan des décès attribuables à la COVID-19 reste le même pour une sixième journée consécutive, soit 121.

Par ailleurs, la Santé publique a signalé, jeudi, que 86,3% des Néo-Brunswickois admissibles étaient pleinement vaccinés contre la COVID-19 et que 93% ont reçu leur première dose d’un vaccin.

Cela signifie que 95 252 Néo-Brunswickois âgés de 12 ans et plus ne sont toujours pas protégés adéquatement contre le coronavirus et que près de la moitié d’entre eux (48 720) n’ont pas reçu la moindre dose de vaccin.