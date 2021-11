CSRPA: le budget adopté

Réuni mercredi soir à Shippagan, le conseil d’administration de la Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne a adopté un budget de 6 530 481$ pour l’année 2022.

La CSRPA gère, entre autres, le service d’urbanisme, responsable de l’octroi des permis de construction, le service de collecte de déchets, l’Aéroport de la Péninsule acadienne et l’Office du tourisme de la Péninsule acadienne.

Cette année, le budget comprend un montant supplémentaire de 48 500$ pour permettre à l’OTPA de mettre sur pied un plan de relance touristique pour atténuer les effets de pandémie et une somme additionnelle de 31 052$ pour permettre au service d’urbanisme d’intégrer une nouvelle plateforme regroupant plusieurs services d’urbanisme de la province. Selon la CSRPA, l’objectif est d’offrir une plus grande flexibilité à la population et un traitement plus rapide des demandes de permis.

Initialement, le conseil municipal de Tracadie avait donné le mandat au maire Denis Losier de voter contre le budget si ces deux projets spéciaux devaient se trouver dans le budget, mais les élus de Tracadie ont modifié leur position mercredi à midi lors d’une réunion d’urgence.

Comme prévu, le montant de 150 000$ prévu pour la mise sur pied d’un nouveau réseau de transport collectif dans la Péninsule acadienne a aussi été retiré du budget.