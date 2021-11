École en ligne: de nombreux parents exaspérés

Exaspérés par la fermeture prolongée des écoles, les parents sont de plus en plus nombreux à faire entendre leur colère de voir l’éducation de leurs enfants compromise.

Voilà deux semaines qu’Alain Pierre Rousselle tente d’assurer seul l’éducation de ses trois enfants. Le propriétaire de la ferme Alva, à Saint-Maurice, est à bout de nerfs.

«Le gouvernement nous demande l’impossible! Ça ne peut plus durer», lance-t-il.

«Je n’ai pas trois bureaux avec trois ordinateurs, et la connexion internet ne permettrait pas qu’ils se connectent en même temps!»

Débordé, le père de famille a dû renoncer à débuter un nouvel emploi. Il constate un manque de motivation chez sa fille âgée de 10 ans face à l’apprentissage virtuel. Elle est la seule de sa classe de 16 élèves à participer au cours.

«Les professeurs ne peuvent pas enseigner de nouveaux sujets, ils font juste de la révision», constate-t-il, dépité.

Sa frustration est largement partagée parmi les parents d’un bout à l’autre de la province, alors que les écoles sont fermées depuis le 29 octobre et qu’aucune sortie de crise n’est en vue. Le ministre de l’Éducation, Dominic Cardy, répète que les cours en personne ne reprendront pas la fin du conflit de travail.

Comme beaucoup de parents, Alain Pierre Rousselle ne peut prendre la relève de l’école comme il le souhaiterait. – Archives

Une troisième lettre

À Moncton, le comité de parents de l’école Champlain vient d’envoyer au gouvernement sa troisième lettre réclamant qu’une entente soit trouvée au plus vite pour permettre la réouverture des établissements scolaires. Les enfants de l’école Champlain avaient déjà perdu huit journées d’apprentissage entre la rentrée et le déclenchement de la grève en raison de cas de COVID-19.

«Des parents voient leurs enfants pleurer pendant la journée, ils sont à bout», témoigne Conrad Melanson, le président du comité.

«Ils ne comprennent pas que les parties ne se rencontrent pas chaque jour jusqu’à trouver une entente!»

Nicole Haché, vice-présidente, note que le manque de structure et de routine crée de l’anxiété chez les enfants. Les mesures coupe-circuits en place depuis plus d’un mois dans la région mettent également une pression supplémentaire sur les parents en les empêchant d’envoyer leurs protégés chez des proches, ajoute-t-elle.

«Depuis le début de la pandémie, on constate une diminution des performances en littératie au primaire. On peut s’attendre à ce que cet écart s’aggrave», déplore-t-elle.

La directrice de l’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick, Chantal Varin, craint que ce retard ne puisse jamais être rattrapé.

Un droit brimé

«Le droit des enfants à une éducation est brimé, on ne peut pas considérer qu’on offre une chance égale pour tous actuellement», dénonce-t-elle

Selon un sondage mené par l’association la semaine dernière auprès de 4600 parents, 87% des répondants s’opposent à l’enseignement virtuel en temps de grève. Nombreux sont ceux qui ont décidé de boycotter la formule.

«C’est catastrophique pour les familles et ça ne va pas en s’améliorant. Il est irréaliste de prendre en charge l’éducation des enfants en plus d’avoir un travail à plein temps. Les services de garde sont à bout de souffle et ne peuvent répondre à la demande», souligne Chantal Varin.

«Certains parents se sentent démunis pour aider leurs enfants à faire l’école à la maison. Ils précisent qu’ils n’ont pas les compétences ni l’expertise des enseignants.»

«Des impacts non nécessaires»

Dans une lettre envoyée au gouvernement et au syndicat, le comité parental d’appui à l’école de l’école des Pionniers de Quispamsis exhorte lui aussi les parties de permettre aux élèves de retrouver leur salle de classe.

«Le mode d’apprentissage virtuel va encore une fois provoquer un retard supplémentaire pour la grande majorité des élèves, s’inquiètent les parents. Non seulement nos enfants en souffrent académiquement, mais les impacts de cette mesure sur la santé mentale de ces derniers sont inacceptables et non nécessaires.»

Ils rappellent que selon la convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies, chaque enfant à droit à une éducation de qualité et à un environnement qui lui permette de grandir et de développer son potentiel.

«Ce sont nos enfants, nos familles qui subissent les impacts néfastes de cette situation sur laquelle nous n’avons aucun contrôle!»