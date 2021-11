Grève du SCFP: Higgs menace de revoir son offre salariale à la baisse

Le premier ministre Blaine Higgs menace de retirer son offre salariale aux grévistes du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) s’ils n’acceptent pas une renégociation des régimes de retraite des travailleurs en milieu scolaire des sections 1253 et 2745.

Blaine Higgs se fait de moins en moins patient face aux demandes de milliers de syndiqués du SCFP qui ont entamé une 14e journée de grève jeudi.

Dans sa dernière offre aux grévistes, le gouvernement provincial propose des augmentations salariales moyennes de 15% sur cinq ans. Ces hausses seraient rétroactives à la date d’expiration de chaque contrat, ce qui représenterait, en moyenne, 7000$ en salaire rétroactif.

De plus, les employés occasionnels toucheraient 100% du salaire des employés permanents.

Le gouvernement souhaite toutefois réévaluer les régimes de retraite des travailleurs scolaires des sections 1253 (concierges, chauffeurs d’autobus et préposés à l’entretien) et 2745 (travailleurs de soutien) en faisant appel à deux actuaires désignées par le SCFP et le gouvernement.

Blaine Higgs souhaite ainsi faire passer ces régimes à prestation déterminée, qui garantissent un revenu mensuel défini aux retraités, à des régimes à risques partagés.

Cette exigence ne passe toutefois pas auprès des syndiqués.

Dans une entrevue avec l’Acadie Nouvelle mercredi, Blaine Higgs a été catégorique, le SCFP devra mettre de l’eau dans son vin s’il souhaite reprendre les négociations.

«Nous avions une entente, jeudi dernier (le 4 novembre), qui détaillait la manière dont nous allions procéder à l’analyse des régimes de retraite ainsi que la question des salaires, dit M. Higgs. S’ils ne choisissent que les éléments qui leur conviennent, eh bien, peut-être qu’on devra renégocier la composante des salaires et les réduire. L’offre, c’était un package deal», dit le premier ministre.

Invité à préciser s’il entend maintenir la ligne dure auprès du SCFP, quitte à voir le conflit de travail s’éterniser pendant tout l’hiver, M. Higgs a dit vouloir trouver une issue à l’impasse.

«Non, je ne souhaite pas voir la grève durer pendant tout l’hiver, mais l’offre qui est sur la table est à mon avis très raisonnable, avance-t-il. Je crois que les syndiqués doivent se prononcer et voter sur l’offre que nous avons présentée aux représentants syndicaux.»

Le gouvernement a déjà accepté de faire des compromis dans les négociations en cours, notamment sur la question des salaires, ajoute M. Higgs. Pas question pour lui de les réviser encore une fois à la hausse, même si les grévistes acceptent de revoir les régimes de retraite.

«La balle est dans le camp des syndiqués», a insisté le premier ministre.