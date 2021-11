Langues officielles: Blaine Higgs croit en faire assez

Les progressistes conservateurs de Blaine Higgs font souvent l’objet de critiques en raison du peu d’importance qu’ils accordent au français dans leurs communications, mais le premier ministre persiste. Son gouvernement, lui, croit qu’il en fait suffisamment en matière de langues officielles.

Il y a environ un mois, la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick a déposé une nouvelle plainte auprès de la Commissaire aux langues officielles en raison de l’unilinguisme de la ministre de la Santé, Dorothy Shephard, pendant une mise à jour sur la COVID-19.

La SANB déplore, notamment, que Mme Shephard «n’a jamais prononcé un seul mot en français concernant des informations très importantes pour la population de la province.»

Invité, lors d’une entrevue avec l’Acadie Nouvelle, à expliquer pourquoi son gouvernement insiste pour ne pas désigner un élu francophone capable de transmettre des informations importantes lors de ces points de presse, Blaine Higgs répète que, selon lui, la traduction simultanée permet aux journalistes et aux citoyens de recevoir les informations dans la langue officielle de leur choix.

«La traduction marche bien. Pendant la pandémie, nous avons eu une bonne rétroaction dans les sondages que nous avons menés relativement aux communications et à l’information transmise aux citoyens partout dans la province. Je crois que ce n’est qu’un problème que si l’on choisit que c’en soit un», a expliqué Blaine Higgs.

Pourtant, alors qu’il était ministre des Finances dans le gouvernement de David Alward, M. Higgs était souvent accompagné de l’ancien ministre Claude Williams afin que ce dernier puisse transmettre, en français, les informations que souhaitait partager son ministère. Pourquoi cette approche n’est-elle pas envisageable lors des points de presse de Mme Shephard ou ceux du premier ministre?

«Claude Williams m’accompagnait lorsque nous nous déplacions un peu partout dans la province, notamment dans le nord, et que nous n’avions pas nécessairement des capacités de traduction simultanée», explique M. Higgs.

«M. Williams a donc été formé afin qu’il comprenne les enjeux du ministère des Finances et qu’il puisse les communiquer en français. Pendant les points de presse sur la COVID-19, il y a toutefois des interprètes attitrés et on peut communiquer directement. En tant que premier ministre, je crois que c’est important de pouvoir communiquer directement avec les citoyens, même si à l’aide d’une traduction.»