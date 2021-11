Le Restigouche honore ses anciens combattants

Comme c’est la tradition, le jour du Souvenir a été souligné à l’intérieur aux quatre coins du Restigouche, notamment à Charlo, Eel River Dundee, Atholville et Tide Head jeudi.

À la Place des Braves de Balmoral, tout près d’une centaine de personnes ont bravé le froid pour assister à la célébration organisée en l’honneur des anciens combattants de ce village ainsi que du DSL voisin de Saint-Maure. Dans ces deux communautés, on rapporte un total de 115 soldats ayant pris part aux Première et Deuxième guerres mondiales, ainsi qu’à la guerre de Corée.

«Ces gens ont quitté famille et amis afin de se rendre au loin défendre la justice et la paix. Certains sont morts sur les champs de bataille, d’autres sont revenus avec le corps et l’âme blessés à jamais. On se doit de perpétuer leurs souvenirs auprès de nouvelles générations afin de les aider à comprendre ce qui s’est passé et pour qu’ils puissent prendre les meilleures décisions pour l’avenir», a souligné le maire de l’endroit, Guy Chiasson, soulignant au passage qu’encore aujourd’hui, des restigouchois sacrifient leur vie à l’intérieur de conflits ou de missions de paix à travers le monde.

À noter qu’en raison de la pandémie de la COVID-19 qui bat toujours son plein, les deux plus gros rassemblements de la région pour le jour du Souvenir – les cérémonies commémoratives au Centre civique de Campbellton et au Palais de glaces de Dalhousie – n’ont pas eu lieu cette année. Ceux-ci ont plutôt été remplacés par des cérémonies intimes et sur invitation organisées par les Légions de ces deux villes.