Moncton: devoir de mémoire

La cornemuse et le clairon ont retenti au Colisée de Moncton pour le Jour du Souvenir. Environ 70 vétérans, élus et spectateurs ont écouté leurs mélodies, des hymnes et des prières, afin de célébrer les soldats canadiens morts pour leur démocratie.

Les notes et les voix répercutées par les murs de la vaste salle ont fait résonner des échos de batailles dans les oreilles de têtes grises et moins grises, ainsi que dans celles d’une fille blonde, Avery. Derrière des uniformes imposants, l’enfant de huit ans assistait pour la deuxième fois à ce type de commémoration dans sa petite robe.

«Tu te souviens que nous avons parlé de la guerre mondiale et des gens qui sont morts pour que nous vivions libres?», lui demande son père, Jason Vienneau.

Le technicien en communication des Forces Armées Canadiennes, Jason Vienneau, avec sa fille Avery, le 11 novembre. – Acadie Nouvelle: Cédric Thévenin

Le technicien en communication des Forces Armées canadiennes explique que le 11 novembre représente pour lui l’occasion d’effectuer un devoir de mémoire en se rappelant ceux qui se sont sacrifiés, ainsi qu’en transmettant cette mémoire aux plus jeunes.