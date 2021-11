Décès de Paul Surette: «Une grande perte pour les Acadiens»

C’est avec regret que la population acadienne du sud-est du Nouveau-Brunswick a appris le décès de l’historien Paul Surette, le 4 novembre.

«C’est un gars qui était bien aimable, mais solitaire aussi. C’est une grande perte pour les Acadiens», affirme Bernard LeBlanc, qui a eu l’occasion de côtoyer l’historien au cours des années.

«J’avais travaillé pour Paul sur quelques-uns de ses livres qu’il a publiés sur la région de la Petitcodiac, Memramcook et Dieppe. J’avais fait de la recherche sur ces livres-là pour lui.»

Le conservateur au Musée acadien de l’Université de Moncton, maintenant à la retraite, a également préparé les illustrations de quelques-uns des livres de Paul Surette. C’était à la fin des années 1970.

Ce dernier se rappelle d’avoir rencontré un homme très intelligent. «Il était absolument dévoué et passionné de l’histoire acadienne, surtout pour la région du sud-est du Nouveau-Brunswick. Il faisait du travail de moine. Il était très méticuleux.»

Selon M. LeBlanc, Paul Surette était très fort aussi sur la généalogie, surtout pour la période précédant la déportation des Acadiens. «Il a fait un atlas de l’Acadie du Nouveau-Brunswick. Il a essayé de reconstituer les anciens villages acadiens.»

Lorsqu’il découvrait l’existence d’un village acadien, il connaissait bien la généalogie des familles. «Il ajoutait de la couleur dans ses travaux», de dire l’homme retraité.

Parmi les livres d’histoire signés par Paul Surette, on note l’Atlas de l’établissement des Acadiens aux trois rivières du Chignectou: 1660-1755, ainsi que l’Atlas de l’établissement des Acadiens au Beaubassin, 1660 à 1755: Le Grand Marais, Tintamarre et le Lac; mais il y en a d’autres.

L’historien Paul Surette est décédé le 4 novembre, à l’âge de 75 ans. – Gracieuseté Les funérailles de Paul Surette ont eu lieu le 11 novembre à Dieppe. – Gracieuseté

Une saga digne d’Hollywood

Dans l’un de ses livres intitulé Histoire des Trois-Rivières, Paul Surette a réussi à faire la lumière sur un drame historique communément appelé la saga de DesBarres qui avait pris place dans l’ancienne Acadie.

Selon M. LeBlanc, Joseph Frederic Wallet DesBarres était l’un des plus grands cartographes au monde à cette époque. Il était un propriétaire de plusieurs terres et il est même devenu gouverneur du Cap-Breton.

«DesBarres avait acheté toutes les terres de ce qui est aujourd’hui la région de Memramcook, c’est-à-dire de la pointe des Beaumont à la fourche des rivières Petitcodiac et Memramcook, jusqu’à Fox Creek et Gayton», explique Bernard LeBlanc. C’était dans les années 1770-1780. Les Acadiens qui vivaient sur ces terres devaient payer des rentes à DesBarres.

«Lorsque la province du Nouveau-Brunswick a été créée en 1784, tous les propriétaires devaient réenregistrer leurs terres. Les Acadiens ont appris que les terres à DesBarres n’avaient pas été réenregistrées, ils ont alors amené ça en cour en 1789. C’est un procès qui a duré longtemps, juste avant la mort de DesBarres en 1820», raconte M. LeBlanc.

Les Acadiens ont eu gain de cause, mais ils ont dû acheter les terres de DesBarres pour en devenir les propriétaires, et ce, malgré le fait que les Acadiens avaient préalablement défriché les terres et endigué les marais. Ils s’étaient au moins débarrassés du joug de DesBarres.

«C’est un film digne de Hollywood qui s’est passé ici. Paul, c’est lui qui a mis à jour cette saga incroyable. Il a beaucoup contribué à notre connaissance sur les ancêtres acadiens», ajoute le retraité de l’Université de Moncton.

Bernard LeBlanc considère les livres de Paul Surette comme des références. «Pour moi, ça été une source de référence importante.»