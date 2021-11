Jessica Arseneau, artiste visuelle inspirée par le cinéma

Débarquant tout juste d’une résidence de création dans la région de Ruhr en Allemagne, Jessica Arseneau propose de revisiter le monde de l’image dans une nouvelle exposition faisant écho à la science-fiction.

Composée de huit installations vidéo et d’ambiances sonores, son exposition intitulée Surrounding Uncaring Skies (Entouré de ciels indifférents) se veut une brèche entre le rêve et l’éveil. Ce sont en quelque sorte d’immenses tableaux vivants. L’artiste qui a grandi à Tracadie-Sheila vit en Allemagne depuis 2015. Elle termine actuellement une résidence de création de 12 mois dans un ancien bassin industriel de l’Allemagne. C’est dans cette région qu’elle a réalisé la plus grande partie de ses installations.

«C’est comme un gros terrain de jeu. On trouve toutes sortes de lieux qui ressemblent à des paysages lunaires où l’architecture est assez particulière. Pour moi, ça apporte aussi la dimension que depuis l’ère industrielle, on a changé beaucoup de choses dans nos rythmes quotidiens et comment ça transforme le sommeil», a-t-elle expliqué en entrevue à Moncton.

La plupart des œuvres ont été créées dans le cadre de la série Aubes, à l’exception d’une installation. Jessica Arseneau a exploré l’image entre l’immobilité et le mouvement. Chaque vidéo ou presque est composée d’un plan-séquence assez long.

«Il y a toute une lenteur qui, je pense, est très poétique.»

Depuis le début de sa pratique artistique, l’artiste est inspirée par la découverte de nouvelles villes et de nouveaux endroits. D’ailleurs, elle a envie de poursuivre sa création artistique dans la région de Ruhr.

Les images ont été filmées à l’aube durant l’hiver 2021. Les vidéos se terminent juste avant le lever du soleil. Bien que la caméra soit fixe, il y a un peu de mouvement dans la vidéo. Les personnages empruntent certaines postures qu’ils modifient un peu au fil du temps. Le paysage devient de plus en plus clair à mesure qu’on s’approche du lever du soleil. L’artiste a exploré la thématique du sommeil et de l’insomnie, cet espèce d’état d’entre-deux se situant entre le jour et la nuit.

«Le travail donne un aspect avec toute cette lenteur d’une pause prolongée. C’est très lent, ça donne quelque chose de presque similaire au rêve éveillé dans l’atmosphère, quand l’esprit dérive, puis l’insomnie aussi ça peut être ça. On est presque dans le sommeil, mais on n’y est pas.»

Les images font appel à des codes en cinéma et en peinture. Les lieux de tournage dans cette ancienne région industrielle évoquent à certains égards des scènes de films de science-fiction.

«Pour certaines compositions, je me suis inspiré parfois de peintures un peu classiques ou je peux m’inspirer d’une image dans un film. Pour ce travail-ci, je me suis inspiré du film Home de la réalisatrice Ursula Meier. Il y a aussi une petite référence à Solaris où il n’y a plus de différence entre le jour et la nuit.»

L’ambiance sonore minimaliste, très atmosphérique, a été imaginée à partir de petits sons de cloches.

Cette exposition fait très bien le lien avec le Festival international de cinéma en Acadie. Elle est d’ailleurs présentée dans le cadre du volet Arts médiatiques du FICFA. L’exposition, dont le vernissage s’est tenu vendredi, est en montre jusqu’au 23 décembre à la Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen à Moncton.

Après Moncton, l’exposition sera présentée en Allemagne. Une fois sa résidence terminée, Jessica Arseneau envisage de passer un peu de temps au Nouveau-Brunswick en 2022.