La cuisine pédagogique: le volet moins connu du Vestiaire St-Joseph à Shediac

Ce n’est plus un secret pour personne, le Vestiaire St-Joseph qui vient en aide aux gens dans le besoin est bien établi depuis plusieurs années à Shediac. Un des volets moins connus de cet organisme mais tout aussi efficace, c’est celui de la cuisine pédagogique.

Les deux principaux responsables de la cuisine pédagogique sont Louise Hartley et Bill Farrow. Les deux ne se connaissaient pas lorsqu’ils ont entamé ce projet ensemble, il y a quelques années. Ils avaient toutefois le même intérêt, l’établissement de ce service.

Les deux intervenants avaient deux angles différents. Lui avait un intérêt dans le Vestiaire comme tel puisqu’il avait de l’expérience dans la préservation de la nourriture. Elle avait suivi un cours en la matière et qu’elle a ensuite approché le Vestiaire St-Joseph pour offrir des cours de cuisine qu’ils ont commencés il y a cinq ans.

«Au commencement, le Vestiaire n’avait pas de cuisine. On avait fait un arrangement avec quelques églises pour se servir de leur cuisine», explique Louise Hartley. En avril 2019, le Vestiaire a ouvert sa nouvelle cuisine, près de la banque alimentaire. «Ils ont fait une très belle cuisine. On a trois poêles et on a un fridge», explique la porte-parole.

Selon cette dernière, les responsables de la banque alimentaire ont pu constater que des utilisateurs ne savaient pas quoi faire avec certains produits offerts. C’est de là qu’a germé l’idée de la cuisine pédagogique. «Des fois, c’est comment faire cuire une dinde, quoi faire avec un avocat ou quoi faire avec des restants. Beaucoup de ces gens-là n’ont peut-être pas tout ce dont ils ont besoin dans leur cuisine. Il y en a qui n’ont jamais appris à se faire à manger ou qui n’ont jamais fait de fricot», raconte Louise Hartley.

«Malheureusement, on n’attire pas toujours le monde qu’on devrait», dit-elle. La co-responsable de la cuisine invite tout le monde qui a besoin d’en apprendre davantage dans la cuisine à participer aux sessions de formation. «La cuisine ce n’est pas juste pour ceux qui fréquentent la banque alimentaire, n’importe qui pourrait y aller. Malheureusement, parce que c’est associé au Vestiaire, beaucoup de gens pensent que c’est juste pour le monde pauvre. Ce n’est pas vrai. On voudrait que tout le monde soit inclus», dit-elle.

Louise Hartley ajoute que des personnes qui ont le réflexe de se diriger vers la restauration rapide auraient intérêt à apprendre à se faire à manger. La cuisine pédagogique suit les recommandations du guide alimentaire canadien.

La nourriture utilisée pour les classes provient du Vestiaire St-Joseph. Parfois, le Vestiaire reçoit de la nourriture en vrac qui ne peut être distribuée qu’à un seul client. Mme Hartley cite en exemple l’arrivée d’une boîte de 40 lb de pilons de poulet. Ce genre de produit servira à la cuisine pédagogique. Sur place, ils vont le dégeler et le faire cuire. «S’il y a des restants, les participants pourront en ramener chez eux. Une fois, on avait reçu un gros morceau de saumon gelé. Tu ne peux pas donner ça à une seule personne», explique la porte-parole.

Différents thèmes sont présentés lors des classes. Par exemple: comment remplir un garde-manger ou quels sont les épices dont on a le plus besoin, comment préparer un budget, mieux gérer ses ressources alimentaires et autres.

D’habitude, avant la pandémie, il y avait une rencontre de cuisine par semaine, le mardi. Pour l’instant, une seule classe est prévue avant les fêtes. «Ce sera un dîner de Noël qui aura lieu le 7 décembre. Ça va commencer à 10h, mais il faut que les gens s’inscrivent, avec preuve de vaccin. Après on recommencera au mois de janvier», informe Louise Hartley.

Aspect social

Dans la cuisine même, il y a de grandes tables pouvant accueillir plusieurs personnes. «C’est vraiment une grande salle», ajoute la porte-parole. Actuellement, en raison de la pandémie, les responsables ne peuvent pas accueillir beaucoup de personnes à la fois. En temps normal, l’aspect social constitue une partie importante du processus.

«Le monde travaille ensemble. Une fois qu’on a fini de préparer le repas, on s’assoit tous ensemble, en communauté. On nettoie ensemble et on lave la vaisselle. Il y a beaucoup de gens qui sont très isolés et, si tu te sens isolé, c’est une façon de rencontrer des gens», raconte-t-elle.

Des gens qui par le passé ont suivi ces cours sont maintenant devenus des moniteurs de cuisine pédagogique.

Louise Hartley croit que la cuisine pédagogique de Shediac est l’une des rares qui a pu maintenir ses services depuis les cinq dernières années dans la province.