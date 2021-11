L’apprentissage malmené de toutes parts

Après la sortie des Conseils d’éducation, c’est au tour des directions générales des districts scolaires francophones de brandir les drapeaux rouges par rapport à l’apprentissage en ligne.

Les deux districts scolaires francophones du nord de la province, celui du Nord-Est (DSFNE) et celui du Nord-Ouest (DSFNO), ont tenu plus tôt cette semaine leur rencontre publique mensuelle.

Deux rencontres qui ont été monopolisées par le même enjeu: la grève des employés du Syndicat canadien de la fonction publique.

Dans les écoles, cette grève, rappelons-le, touche notamment les concierges, les chauffeurs d’autobus, les assistants en éducation, les adjoints administratifs et les bibliothécaires.

Comme pour les autres districts scolaires de la province, les 34 écoles du DSFNE sont fermées depuis le début de la grève du SCFP, soit depuis le 29 octobre. L’apprentissage est alors passé en mode virtuel, et ce dernier est optionnel.

Dans ce contexte, les enseignants se contentent surtout de ressasser des concepts déjà vus en salle de classe, question d’éviter la perte des acquis. C’est aussi la solution afin de ne pas creuser un fossé supplémentaire entre les élèves qui participent et ceux qui ne participent pas à ce mode d’apprentissage.

Visiblement, et pour une multitude de raisons (parents opposés à la formule, refus des garderies de proposer le service, problèmes de connectivité, etc.), l’enseignement en ligne ne fait pas fureur. Selon ce qu’a révélé le directeur général du DSFNE, Marc Pelletier, plus de la moitié des élèves ne se connectent pas afin d’assister aux rencontres. Le taux de participation au DSFNE se situerait quelque part entre 40% et 45% au primaire. La participation serait légèrement plus élevée au secondaire.

M. Pelletier n’a pas caché ses inquiétudes face à ce conflit de travail qui semble vouloir durer.

«J’espère que ça va se régler sous peu, car ça a un impact sur nos élèves. Quand près de la moitié des élèves ne sont pas branchés, ça devient un défi de taille pour nos enseignants», a-t-il indiqué.

Selon ce dernier, beaucoup d’enfants se retrouvent dans une situation vulnérable en ce moment.

«Certains n’ont accès à aucun service, notamment ceux qui ont de grands défis. C’est compliqué pour tout le monde, les élèves, les enseignants ainsi que les parents qui se retrouvent pris en otage dans tout ça», ajoute-t-il.

Plus à l’ouest, la situation n’est pas plus rose.

«Les impacts de cette grève se font sentir dans toutes nos écoles, et il n’y a pas de doute que ceux-ci, combinés aux nombreuses absences connues depuis le début de l’année en raison de la COVID-19, ne font qu’accentuer les écarts d’apprentissages», exprime le directeur général du DSFNO, Luc Caron.

Comme son confrère, il constate également que l’apprentissage virtuel à ses limites. Chez lui, le taux d’absentéisme (en ligne) varie, passant de 25% par endroit à plus de 50% à d’autres.

«En tant que directeur général, ces chiffres m’inquiètent énormément. Il y a un manque d’engagement, un désintérêt envers l’apprentissage virtuel, ce qu’on ne voyait pas nécessairement durant la pandémie. C’est pourquoi on souhaite vivement la reprise des négociations et qu’une solution soit trouvée pour le bien de nos jeunes et de nos familles», avoue-t-il.

Conseillers soucieux

Lors des rencontres, plusieurs conseillers se sont exprimés sur la situation en cours provoquée par le bras de fer opposant le SCFP et le gouvernement Higgs.

C’est le cas du conseiller Danny Comeau du DSFNE qui estime que, bien que la moitié des élèves participent à l’école virtuelle, c’est 100% des élèves qui sont pénalisés puisque les apprentissages sont (très) limités.

«On ne fait finalement que du surplace afin de ne pas perdre les autres. En fait, notre système d’éducation est complètement paralysé», dit-il.

Dans l’ouest, la conseillère Marie-Ève Rousseau a aussi été tranchante. «La résilience de nos enfants a le dos large. Je crois qu’on a atteint une limite et la situation actuelle est inacceptable», a-t-elle lancé.

Vaccination obligatoire

La question de la vaccination obligatoire s’est également invitée au menu de ces deux rencontres. C’est qu’à compter du 19 novembre prochain, les employés des districts scolaires devront être pleinement vaccinés, à défaut de quoi ils seront renvoyés à la maison sans solde.

Le taux de vaccination actuel du DSFNE est de 94%, ce qui en soi semble plutôt acceptable. N’empêche, si les choses ne changent pas d’ici le 19 novembre prochain, l’impact de la vaccination pourrait se faire ressentir dans plusieurs écoles… lorsque celles-ci ouvriront à nouveau bien entendu.

En tout, 35 employés permanents pourraient devoir rester à la maison, soit précisément 11 dans la région Chaleur, 19 dans la Péninsule acadienne et 5 au Restigouche. La mesure affecterait également 14 employés suppléants, donc une cinquantaine d’employés au total. Il s’agit néanmoins d’une nette amélioration puisqu’au moment de l’annonce gouvernementale concernant la vaccination obligatoire, la mesure affectait environ 275 employés.

S’il se dit soulagé que seulement 6% de ses employés ne soient pas vaccinés, Marc Pelletier note que des défis pourraient se présenter dans certains établissements.

«Notamment là où nous avons déjà plus de difficultés avec les remplacements», dit-il.

Dans le DSFNO, on parle de 43 employés – dont près d’une dizaine d’enseignants – risquant potentiellement d’être placés en congé sans solde.

«Ça peut paraître minime dans une organisation qui en compte 880, mais ce ne l’est pas, et encore moins avec la pénurie que l’on connaît actuellement en matière de ressources humaines. On anticipe plusieurs défis», souligne M. Caron, disant travailler à un plan d’urgence. Cela dit, il prévient que des impacts sont inévitables.