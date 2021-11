Le parcours d’Érik Arsenault le mènera jusqu’à la Cour suprême

Érik Arsenault vient de franchir deux étapes importantes dans sa vie. Le finissant en droit complète actuellement une cléricature à la Cour d’appel de l’Ontario. L’été prochain, il fera la même chose, mais au plus haut tribunal du pays: la Cour suprême du Canada.

Le jeune homme de Mundleville, près de Rexton dans le comté de Kent, n’a jamais eu l’air de trop s’en faire avec la vie, mais la vie se charge de l’amener loin. On dirait que rien n’arrête le jeune homme dans son cheminement professionnel.

Érik Arsenault a fréquenté l’école Soleil-Levant de Richibucto et a ensuite pris la direction de la polyvalente Mgr-Marcel-François-Richard (MFR) de Saint-Louis de Kent. C’est d’ailleurs là qu’enseignait sa mère, Carolle Arsenault.

En 2014, le finissant de MFR s’est rendu à l’Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton. À ce moment-là, il n’était pas certain du domaine dans lequel il allait se diriger. Il avait un intérêt pour l’histoire, les langues, mais beaucoup moins pour les sciences et les mathématiques. Il a commencé à poser des questions au sujet du programme de droit. Il a présenté une demande en bonne et due forme et a été accepté à UNB. Il a même été sélectionné pour une bourse prestigieuse, la Lord Beaverbrook.

Le jeune Acadien a d’abord suivi un cours en administration. «J’ai eu ma majeure en finances avec concentration en marketing. Je voulais juste de quoi au cas où ça irait mal en droit. Je voulais un deuxième plan», raconte-t-il.

De toute façon, pour entrer en droit, il faut au préalable un baccalauréat. Le droit étant est un programme de deuxième cycle.

Après avoir obtenu son bacc, Érik Arsenault a pu enfin entamer ses études en droit durant trois ans. Pour étudier en anglais, il a dû prendre part à un examen important auquel il a bien répondu, le LSAT (Law School Admissions Test).

«En tout, j’ai passé sept ans à UNB.» Il a reçu son diplôme en mai dernier.

Pendant ses études, il a été approché par deux membres de la faculté de droit, deux doyens de l’université qui ont cru aux compétences du jeune homme de Mundleville. «Ils m’ont parlé d’un programme d’auxiliaires. Ils m’ont mentionné que la Cour suprême, chaque année, choisit 36 gradués ou diplômés en droit qu’ils invitent à Ottawa et qui sont assignés à des juges.»

Les auxiliaires juridiques deviennent entre autres des aides à la recherche, des aides juridiques et révisent des brouillons de décisions. «Moi je trouvais ça assez intéressant. Pendant mon passage en droit, on dirait que j’étais tombé en amour avec le côté académique du droit, ce que je n’aurais jamais cru. J’suis tombé en amour avec le processus de raisonnement, apprendre comment s’écrivent et se prennent les décisions.»

Il a postulé à la Cour suprême du Canada ainsi qu’à la Cour d’appel de l’Ontario, à Toronto. C’est là qu’il se trouve actuellement. Seulement 19 auxiliaires ont été sélectionnés et Érik Arsenault est le seul francophone du groupe.

«Quand j’ai commencé en droit, je n’ai jamais pensé que j’aurais pu me rendre aussi loin», dit-il. Pour occuper le poste actuel, on l’a invité à se rendre à Toronto au cours de sa deuxième année d’études en droit.

«J’ai passé en entrevue avec deux juges de la Cour d’appel de l’Ontario et des avocats qui travaillent à la cour. Ils m’ont posé toutes sortes de questions à propos de la loi, de la jurisprudence, ma philosophie envers la loi.» Quelques semaines plus tard, «ils m’ont téléphoné pour m’offrir le poste d’auxiliaire juridique.»

Une fois qu’il aura terminé son contrat d’un an en juillet prochain à la Cour d’appel de l’Ontario, il se dirigera vers la Cour suprême pour entamer un autre contrat d’un an, au début du mois d’août.

«Mon intérêt est dans le droit public, constitutionnel ou n’importe quoi qui traite d’une relation individuelle et l’état. Je sais que je veux plaider. J’aimerais être devant la cour.»

L’auxiliaire juridique aimerait pouvoir continuer de travailler en français. «Aussi, comme tout le monde qui a passé du temps en Acadie, il y a de quoi qui me rappelle», dit-il en terminant.

Professeur? Juge? Il ne sait pas pour le moment ce que l’avenir lui réserve, mais tout est possible. Il profite pour l’instant du moment présent. «Pour tout de suite, je vis un rêve», mentionne-t-il.

Le jeune homme dit qu’il doit beaucoup de ses succès à ses parents, Carolle et Louis Arsenault de Mundleville.