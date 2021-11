Légère augmentation du taux de taxation à Grand-Sault

La Ville de Grand-Sault a été contrainte d’augmenter une fois de plus son taux de taxation pour l’année 2022.

Celui-ci passera donc de 1,51$ à 1,52$ du 100$ d’évaluation pour les résidents desservis par les services municipaux.

Pour la municipalité, cela représente un revenu d’environ 58 000$.

Certaines personnes ont d’ailleurs critiqué la décision du conseil municipal de Grand-Sault de procéder à cette augmentation.

C’est le cas du groupe des Citoyens pour la communauté de Grand-Sault qui dit s’inquiéter que le taux de taxation à Grand-Sault soit passé de 1,47$ à 1,52$ par tranche de 100$ d’évaluation, de 2017 à 2022.

«Les Citoyens pour la communauté se demandent pourquoi, considérant une augmentation de revenus (en raison de l’augmentation de l’assiette fiscale), le maire Deschênes et ses conseillers ont décidé de quand même procéder à une augmentation du taux de taxation pour 2022. Alors que nous sommes toujours en pleine pandémie et que les revenus sont à la hausse, les contribuables auraient mérité d’avoir un répit. Notons par ailleurs que certaines municipalités ont récemment fait le choix de ne pas augmenter leur taux de taxation, notamment à Edmundston et à Shédiac», peut-on lire dans un communiqué envoyé par le groupe.

Même si elle a profité d’une hausse de revenus de plus de 200 000$ en raison du programme de réévaluation foncière, la ville de Grand-Sault a dû faire des pieds et des mains afin de limiter l’augmentation des taxes, a indiqué le maire de Grand-Sault, Marcel Deschênes.

Le budget 2022 s’élève à 11,5 M $ comparativement à un peu plus de 11 M $ l’année dernière.

«Le budget a augmenté de tout près de 500 000$ cette année. Même si on a eu plus de 200 000$ pour les évaluations foncières et 58 000$ en raison de l’augmentation des taxes d’une cenne, on n’était pas à 500 000$. On a donc fait certaines coupures à l’intérieur du budget pour refléter cette augmentation et limiter la hausse de taxes à une cenne.»

M. Deschênes a fait état de la restructuration de la Force policière de Grand-Sault (200 000$), de l’augmentation de 3% des salaires des employés syndiqués et de l’augmentation du prix de l’essence pour illustrer les défis auxquels a fait face le secteur des finances de la Municipalité dans l’élaboration de ce plus récent budget.

«Pour se rendre à toutes ces augmentations, il aurait fallu monter les taxes encore plus que ça, mais on a réussi à nous limiter à une cenne. Grand-Sault se situe encore très bien avec des municipalités comme la nôtre. Si on avait un taux de taxes comme à Edmundston par exemple, je pourrais vous signer un papier que l’on n’aurait pas à monter les taxes pour les 12 prochaines années», a déclaré M. Deschênes.

«Pour les services que l’on offre, 1,52$ du 100$ d’évaluation demeure réaliste et raisonnable», a-t-il ajouté.

La Ville de Grand-Sault a aussi décidé d’augmenter son tarif d’eau et égout, le faisant passer de 564$, lors du budget 2021, à 576$ pour l’année 2022.

Le trésorier de la municipalité, Rino Laforge, a indiqué, lors de la dernière réunion publique du 9 novembre, que cette hausse était attribuable aux coûts liés à l’entretien du réseau d’eau et d’égouts de la ville.

«Les dépenses augmentent toujours. Des fuites, on en trouve régulièrement et on les arrange. Le prix des matériaux augmente tout le temps. Pour compenser, il faut aller chercher des revenus additionnels et c’est seulement avec la facture d’eau que l’on peut faire ça.»

Notons que le ratio de la dette est passé de 9,5% à 9,3%.