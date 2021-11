Vaccination: le Restigouche-Ouest rattrape son retard

Après avoir traîné de la patte au cours des derniers mois, la population des communautés du Restigouche-Ouest rattrape progressivement le peloton provincial en matière de vaccination contre la COVID-19.

Selon de récentes données obtenues par la mairesse de Saint-Quentin, Nicole Somers, la vaccination a connu un essor notable au cours des dernières semaines dans la région.

Le pourcentage de personnes pleinement vaccinées a franchi la barre des 80% dans sa ville (82,2%) ainsi que dans la Communauté rurale de Kedgwick (80,2%), les rapprochant considérablement de la moyenne provinciale qui se situe à 86,3%.

Qu’à cela ne tienne, malgré ces progrès, le pourcentage demeure toujours passablement bas dans le DSL de Saint-Quentin (72,4%).

Il y a quelques semaines, le Restigouche-Ouest a été au centre d’une importante éclosion de COVID-19. On avait alors pointé du doigt cette région du Nord-Ouest pour sa lenteur à opter pour la vaccination.

«Ces résultats sont très encourageants. Je suis soulagée de voir que notre population suit enfin la tendance des autres régions de la province et accepte le fait que ce virus est beaucoup plus qu’une simple grippe», souligne Mme Somers.

Selon elle, le grand nombre de gens du Restigouche-Ouest ayant contracté la COVID-19 – certains même y ayant succombé – a très certainement contribué à renverser la tendance.

«Quand on voit un voisin, une connaissance ou une personne qu’on aime lutter pour sa vie parce qu’elle a contracté la COVID-19, ça remet les choses en perspective. Soudainement, ce n’est plus quelque chose de banal et de lointain qu’on ne voit qu’à la télévision. C’est ici et bien réel. On a vu beaucoup de gens, autrefois sceptiques, se rendre en clinique se faire vacciner après avoir vu les ravages causés par la COVID-19.»

La vaccination communautaire a par ailleurs eu un impact sur le taux de vaccination à l’Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin. Ce dernier est passé de 64,4% en octobre à 81% aujourd’hui. Bien que l’établissement soit toujours bon dernier dans l’ensemble du Réseau de santé Vitalité, à dix points de pourcentage sous la moyenne du réseau, la hausse demeure significative.

«Peut-être est-ce que la date butoir fixée par le gouvernement (pour la double vaccination dans le domaine de la santé) a stimulé les troupes. Mais peu importe la raison, c’est rassurant de voir que nos travailleurs de la santé ont décidé d’emboîter le pas. Ce serait vraiment catastrophique qu’on assiste à des ruptures de services ici parce que des employés n’ont pas voulu suivre la consigne», souligne Mme Somers, espérant encore voir ce chiffre augmenter d’ici le 18 novembre.

Vaccination aussi en progression chez Vitalité

La situation de la COVID-19 s’améliore par ailleurs également du côté du Réseau de santé Vitalité. L’organisme a publié, vendredi, une mise à jour portant, entre autres, sur la vaccination et le taux d’occupation.

On apprend ainsi que le taux d’occupation moyen du réseau demeure élevé à 101%. La situation serait particulièrement préoccupante à l’Hôpital Stella-Maris-de-Kent où le taux d’occupation atteint 135%.

Cela dit, le nombre de lits occupés en raison du virus a grandement diminué depuis quelques semaines. On ne rapporte que quatre hospitalisations liées à la COVID-19, dont deux au CHU Dr-Georges-L.-Dumont, une à l’Hôpital régional d’Edmundston et une à l’Hôpital régional Chaleur (seule d’ailleurs aux soins intensifs).

En ce qui a trait au personnel, treize seulement sont actuellement en retrait en raison d’une infection ou d’un possible contact rapprochés au virus.

Pour ce qui est des taux de vaccination des travailleurs de la santé du Réseau, ceux-ci ont continué d’augmenter au cours des dernières semaines: 91% du personnel hospitalier de Vitalité est pleinement vacciné et 93% a reçu une première dose.