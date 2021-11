La grève est terminée, annonce le gouvernement

Le gouvernement provincial a conclu des conventions collectives provisoires avec les sept unités de négociation locales représentées par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

La grève et le lock-out prennent fin immédiatement, annonce le gouvernement dans un communiqué de presse, samedi soir. «Les employés retourneront au travail aussitôt que ce sera possible au niveau opérationnel», peut-on lire.

Les détails concernant la réouverture des écoles sont présentement mis au point et ils seront annoncés dimanche.

Les parties ont convenu d’attendre la ratification des accords avant de divulguer des détails.

Ces sept unités de négociation comprennent environ 20 000 travailleurs du secteur de l’éducation, de la santé et de la fonction publique, notamment les préposés à l’entretien des routes et les travailleurs des parcs, les agents correctionnels, les travailleurs sociaux, les sténographes judiciaires, les préposés à la buanderie, les chauffeurs d’autobus et les concierges dans les écoles, les assistantes en éducation, les préposés aux soins des patients et les travailleurs des services alimentaires et environnementaux dans les hôpitaux.

La grève avait débuté le 29 octobre et portait principalement sur les salaires et les régimes de pension.

Dans une publication, le syndicat affirme qu’il n’y aura pas de piquet de grève dimanche et que les grévistes retourneront au travail «dès que possible pendant le processus de vote».

The latest update from the Centralized Bargaining Team. // La mise à jour la plus récente de l’Équipe de négociation centralisée. pic.twitter.com/BNoVYlqpi9 — CUPE-SCFP NB (@CupeMaritimes) November 14, 2021

On y apprend aussi que les deux camps finalisent une entente de principe pour les employés d’Alcool NB, qui ont voté pour la grève la semaine dernière.

Régimes de pension

Plus tôt samedi, le porte-parole du SCFP, Simon Ouellette, avait déclaré que l’offre du gouvernement était sur le point d’être présentée aux équipes de négociation de chacune des sept sections locales du SCFP.

« Ils décideront s’ils présenteront (l’offre) à leurs membres ou la rejetteront », a-t-il déclaré. Si les équipes acceptent l’offre, M. Ouellette a dit qu’elle serait ensuite présentée aux membres pour un vote. De toute évidence, c’est ce qui se produira, peut-être dès dimanche.

« Une chose est sûre, il n’y aura pas de vote (des membres) aujourd’hui (samedi), car nous parlons de 20 000 travailleurs », a-t-il déclaré.

M. Ouellette a également confirmé que des discussions avec la province ont eu lieu sur les régimes de retraite de deux des sections locales du SCFP.

Ces sections locales – 1253 et 2745 – représentent le personnel d’entretien des écoles, les préposés à l’entretien, les chauffeurs d’autobus scolaires, les bibliothécaires assistants et les travailleurs de soutien administratif, ainsi que du personnel de soutien à l’éducation.

Le premier ministre Blaine Higgs voulait qu’ils délaissent leur régime de pension à prestations définies pour un régime à risques partagés.