Soixante nouveaux cas de COVID-19 et 551 cas actifs

Le Nouveau-Brunswick a signalé samedi 60 nouveaux cas de COVID-19.

Avec 89 personnes guéries, le nombre total d’infections actives dans la province s’élève maintenant à 551.

Selon les autorités sanitaires, 22 personnes sont actuellement hospitalisées en raison du virus, dont 11 aux soins intensifs.

Les données provinciales indiquent que 86,5% des résidents âgés de 12 ans et plus sont entièrement vaccinés contre la COVID-19 et que 93,1% ont reçu leur première dose de vaccin.

Pendant ce temps, le personnel de la santé, y compris ceux qui travaillent dans des établissements de soins de longue durée, de même que les résidents des communautés des Premières Nations, peuvent désormais prendre rendez-vous afin de recevoir une dose de rappel d’un vaccin ARNm contre la COVID-19 si six mois se sont écoulés depuis l’injection de leur deuxième dose.

Les personnes âgées de 65 ans et plus ainsi que le personnel scolaire sont également admissibles à recevoir une dose de rappel du vaccin en respectant la période de six mois qui s’est écoulée depuis l’injection de leur deuxième dose. Il s’agit de la même exigence pour les personnes entièrement vaccinées avec le vaccin Oxford-AstraZeneca pour lesquels 28 jours se sont écoulés depuis leur deuxième injection.

Vendredi, des mesures visant à briser la chaîne de propagation du virus pour une durée de 14 jours ont été mises en place pour toute la région de Miramichi, à l’exception de Black River Bridge et des communautés à l’est, de Murray Settlement et des zones au sud, et de New Jersey et des communautés au nord.

Les responsables ont également confirmé une éclosion dans trois communautés des Premières Nations de la région de Miramichi.

Deux cas de COVID-19 ont été confirmés dans la Première Nation Metepenagiag, quatre dans la Première Nation Natoaganeg et huit dans la Première Nation Esgenoôpetitj.

La Santé publique a indiqué que des membres de l’Équipe provinciale de gestion rapide des éclosions ont été déployés pour aider ces communautés à effectuer des tests.