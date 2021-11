Le gouvernement provincial a annoncé dimanche la création d’un groupe de travail sur la mise en œuvre du plan de la santé. Le groupe sera co-présidé par Gérald Richard et Suzanne Johnston et il aura pour mandat d’orienter les objectifs du nouveau plan provincial de la santé Stabilisation des soins de santé: Un appel à l’action urgent, dont le dévoilement est prévu plus tard cette semaine.

Le groupe de travail sera indépendant du gouvernement, assure-t-on, et son rôle consistera à formuler des recommandations à l’intention du ministre de la Santé et du ministre du Développement social.

Les membres pourront faire appel à l’expertise de professionnels de la santé, d’universitaires et d’autres spécialistes au besoin.

«Nous devons agir rapidement pour stabiliser notre système de soins de santé», a déclaré la ministre de la Santé, Dorothy Shephard. «L’un des principaux thèmes de notre nouveau plan provincial de la santé est la collaboration entre tous les partenaires au sein du système. Ce groupe de travail veillera à ce que nous ayons une approche coordonnée et uniforme pour atteindre nos objectifs.»

Le gouvernement provincial dévoilera son nouveau plan, cette semaine.

Gérald Richard est un ancien sous-ministre de la Santé. Avant de rejoindre le ministère en 2019, il était sous-ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance depuis 2013. Il a occupé différents postes au sein du système d’éducation avant de devenir sous-ministre adjoint de l’Éducation et du Développement de la petite enfance en janvier 2011.

Suzanne Johnston est une ancienne présidente de Santé Niagara, en Ontario. Elle compte plus de 30 années d’expérience dans des postes de direction dans le secteur des soins de santé et de l’administration publique. Avant de travailler à Santé Niagara, elle a été vice-présidente des programmes cliniques et agente principale des soins infirmiers de Northern Health, en Colombie-Britannique. Elle a obtenu ses diplômes d’études de premier et de deuxième cycles en soins infirmiers à l’Université du Nouveau-Brunswick, et elle a fait ses études de doctorat à l’Université de l’Arizona, aux États-Unis.