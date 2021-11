Le gouvernement provincial a conclu en fin de semaine des conventions collectives provisoires avec les sept unités de négociation locales représentées par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP). Même si l’entente doit toujours être approuvée par les travailleurs, le premier ministre Blaine Higgs a confiance que ce conflit de travail est maintenant chose du passé.

La grève avait débuté le 29 octobre et portait principalement sur les salaires et les régimes de pension. Le premier ministre Blaine Higgs voulait que les travailleurs délaissent leur régime de pension à prestations définies pour un régime à risques partagés. Les parties ont convenu d’attendre la ratification des accords avant de divulguer les détails.

Pour la première fois en près de deux semaines, il n’y a pas eu de piquet de grève dimanche. L’objectif est que les travailleurs retournent au travail dès que possible pendant le processus de vote.

«Je ne peux pas partager les détails, mais je crois que c’est une entente juste pour nos employés et les contribuables en général. Les deux côtés ont été en mesure d’être créatifs et patients en tenant compte des intérêts des Néo-Brunswickois», a déclaré Blaine Higgs dimanche matin lors d’une conférence de presse.

M. Higgs s’attend à recevoir une réponse du SCFP au cours des prochains jours, probablement vers la fin de cette semaine. Il a aussi confiance que les relations entre le syndicat et le gouvernement provincial demeureront respectueuses, malgré le conflit de travail.

«Je suis en communication avec Stephen Drost, le président du syndicat, et je suis très optimiste en ce moment. Sans exception, tout le monde avait en commun qu’il souhaitait un retour au travail. Il y a eu des discussions franches, parfois intenses, mais toujours respectueuses et lorsque l’entente sera officielle, il est important qu’on soit tous en mesure de passer à autre chose.»

Les sept unités de négociation comprennent environ 20 000 travailleurs du secteur de l’éducation, de la santé et de la fonction publique, notamment les préposés à l’entretien des routes, les travailleurs des parcs, les agents correctionnels, les travailleurs sociaux, les sténographes judiciaires, les préposés à la buanderie, les chauffeurs d’autobus, les concierges dans les écoles, les assistantes en éducation, les préposés aux soins des patients et les travailleurs des services alimentaires et environnementaux dans les hôpitaux.

«Victoire!»

Pendant ce temps, le syndicat a confirmé qu’il n’y a plus de lignes de piquetage et que tous les travailleurs se préparent à reprendre leur travail.

Le porte-parole du SCFP Simon Ouellette a qualifié l’accord de « victoire » pour le syndicat. Il a déclaré que l’entente salariale, censée répondre à l’une des principales revendications du SCFP, serait probablement considérée comme satisfaisante par certains et insuffisante par d’autres.

«Nous devons nous rappeler qu’il y a un an, le premier ministre disait que tout le secteur public obtenait des zéros et que les travailleurs de première ligne recevaient un gel (de salaire) », a-t-il déclaré. « Nous avons quelque chose de bien mieux.»

Un communiqué publié samedi par le syndicat indiquait qu’une proposition salariale serait mise au vote dans sept sections locales du SCFP, tandis qu’un projet de protocole d’entente avait été conclu concernant les régimes de retraite pour deux autres.

Une entente de principe était également en cours de finalisation pour les travailleurs de la Société des alcools du Nouveau-Brunswick, qui pourraient déclencher une grève légale dès mardi.

«Nous espérons que le vote aura lieu dans chaque section locale dans un délai relativement serré», a déclaré M. Ouellette. «Idéalement, ils commenceraient même demain (lundi).»

De nouvelles négociations à prévoir

Puisque certains travailleurs étaient sans contrat de travail depuis quelques années, la nouvelle entente, qui doit toujours être acceptée par les membres du syndicat, arrive déjà à échéance.

Certaines sections locales du SCFP seront donc appelées à retourner à la table de négociations au cours des prochains mois.

Le premier ministre Higgs a laissé entendre que les prochaines équipes de négociation devront être ouvertes à des approches «innovantes».

«Nous avons négocié un contrat approprié pour la province à l’heure actuelle, mais une approche novatrice devra être à la base de toutes les futures sessions de négociation. Selon moi, on ne peut pas continuer comme si rien n’était, si c’est le cas, on ne fait pas de notre mieux.»

«Je pense que les négociations ne doivent pas seulement être des ententes financières, mais elles doivent comprendre des solutions qui tiennent compte des défis auxquels nous faisons face. Autrement dit, l’entente est bonne pour maintenant, mais à l’avenir, on ne peut pas rester figés dans nos vieilles manières.»