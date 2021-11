Saint-Léonard: incendie dans un bâtiment abandonné

Un bâtiment inoccupé de Saint-Léonard a été la proie des flammes, dimanche après-midi.

Selon le chef du Service des incendies de Saint-Léonard, Charles Chiasson, les pompiers ont reçu l’appel à 12h09 afin d’intervenir sur un incendie de bâtiment se situant sur la rue Principale. Plusieurs personnes des environs le connaissent comme étant l’ancien Madawaska Weavers.

«Quand on est arrivé, on voyait de la fumée. On a fait appel à tous les départements des environs, soit Grand-Sault, Saint-André, Drummond, Saint-Anne-de-Madawaska, Van Buren (Maine) et Grand Isle (Maine).»

En tout et partout, une cinquantaine de pompiers de ces diverses casernes d’incendie sont intervenus sur la scène, a ajouté le chef Chiasson.

Bien que le bâtiment était abandonné, l’épaisse fumée qui s’est dégagée de l’incendie a affecté quelques bâtisses aux alentours, dont une résidence de soins et quelques édifices à appartements.

M. Chiasson a confirmé que tous les occupants de ces bâtiments ont été évacués.

Même si l’incendie a été assez intense par moments, les pompiers ont réussi à limiter les flammes au seul bâtiment affecté en premier lieu.

«Les pompiers ont fait une très belle “job” pour contenir l’incendie», a mentionné Charles Chiasson.

Pour l’instant, les causes de l’incendie font toujours l’objet d’une enquête.