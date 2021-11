Bathurst: le taux de taxe foncière actuel sera maintenu

Le taux de taxe foncière en vigueur dans la Ville de Bathurst sera maintenu à son niveau actuel l’an prochain a fait savoir lundi soir l’administration municipale.

Le dépôt du budget 2022 de la municipalité prévoit le maintien à 1.7750$ par 100$ d’évaluation du taux d’imposition foncière. Il s’agit d’un même taux enregistré pour une sixième année consécutive.

Le conseil municipal de Bathurst a adopté un budget équilibré prévoyant des dépenses et des revenus de l’ordre 27 817 242$ au fonds d’exploitation général et de 7 515 476$ au fonds eau et égouts.

Dans les deux cas, il s’agit de dépenses supérieures de 2,6 millions$ par rapport au dernier budget présenté par la municipalité.

À lui seul, le mandat d’impôts fonciers se chiffre à 20 650 413$, soit un peu plus de 74% des revenus du fonds d’exploitation général de la municipalité.

Le surplus de 1.2 million $ enregistré en 2020 n’est pas étranger à cette hausse notable des dépenses devant être effectuées par l’administration municipale.

Ces investissements comprendront entre autres l’achat de trois véhicules de police, une somme de 200 000$ en améliorations au parc Coronation, la conclusion du programme de resurfaçage de l’avenue St. Peter, ainsi que divers travaux routiers sur les promenades Evangeline et Princess, la rue Varrily, sur Stout Court ainsi que sur l’avenue Gordon.

Une équipe de travail additionnelle dédiée à la réparation des routes pourra également bénéficier d’un investissement supplémentaire de 155 000$ pour mener à bien ses travaux.

Comme à l’habitude, une bonne part du budget au fonds général sera consacré aux efforts en matière de sécurité publique.

Une somme 9 497 513$ sera ainsi allouée aux services de police, de prévention des incendies et aux mesures d’urgence, ce qui représentera 34% des dépenses de la municipalité en 2022.

La Ville de Bathurst entend également consacrer un peu plus de 2 millions $ au Centre régional K.-C. Irving, soit près de 60% des dépenses de ses services récréatifs et culturels.

Enfin, un montant de 2 692 924 millions ira au remboursement de la dette de la municipalité, dont le montant se chiffrait à 30.8M$ l’année dernière.

«Nous avons écouté les citoyens et allons investir pour améliorer l’état de nos rues en doublant l’équipe de pavage qui sera à l’ouvrage l’année prochaine», a affirmé la mairesse Kim Chamberlain à l’issue de la réunion publique.

«Le fait de livrer un budget équilibré, sans devoir emprunter autant d’argent et augmenter notre dette en dit beaucoup sur le travail qui a été fait. Il y a eu beaucoup d’accomplissements dans un court laps de temps», a ajouté l’élue municipale.

La facture pour le service d’eau et d’égouts sera pour sa part à nouveau légèrement majorée en 2022.

La facture pour une utilisation résidentielle moyenne de 32 000 gallons d’eau annuellement passerait ainsi de 783$ en 2021 à 841$ en 2022, conséquence de l’augmentation des frais d’égout et des frais fixes annuels de connexion.