COVID-19: 40 nouveaux cas et 14 personnes aux soins intensifs

La Santé publique du Nouveau-Brunswick a annoncé, lundi, 40 nouveaux cas de COVID-19. Il s’agit du troisième plus petit total quotidien depuis le début du mois.

Des 40 nouveaux cas, 21 sont dans la région de Moncton, sept dans la région de Saint-Jean, six dans la région de Fredericton et six dans la région de Miramichi.

Au cours des sept derniers jours, la Santé publique a recensé 421 nouveaux cas de COVID-19, contre 337 au cours des sept jours précédents. Il s’agit d’une augmentation de 25%.

Le nombre de cas actifs s’élève maintenant à 525, en baisse de 11 par rapport à dimanche.

Il était de 504 il y a une semaine et de 1064 il y a un mois.

Les cas actifs se répartissent maintenant comme suit: 177 dans la région de Moncton, 116 dans la région de Saint-Jean, 111 dans la région de Miramichi, 98 dans la région de Fredericton, neuf chacun dans le Madawaska-Victoria et la Restigouche, et cinq dans Chaleur/Péninsule acadienne.

Vingt-et-une personnes sont hospitalisées, en hausse de une par rapport à la veille. Du nombre, 14 reposent aux soins intensifs. Il s’agit du deuxième plus haut total ce mois-ci.

Le nombre de décès dans la province depuis le début de la pandémie demeure inchangé, à 122.

Selon les données de la Santé publique, 93 264 Néo-Brunswickois âgés de 12 ans et plus ne sont toujours pas doublement vaccinés contre la COVID-19, dont 48 024 qui n’ont pas reçu la moindre dose de vaccin.