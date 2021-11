Des allégations d’abus sexuels à la source du changement de nom de l’école de Bertrand

Une plainte d’allégations d’abus sexuels sur des personnes mineures remontant aux années 1940 serait à l’origine des démarches entreprises pour changer le nom de l’école de Bertrand, a appris l’Acadie Nouvelle.

L’Acadie Nouvelle a discuté avec la personne à l’origine de la plainte, qui ne souhaite pas être nommée, ayant mené à un changement de nom de l’école. Sans entrer dans les détails en ce qui concerne les victimes alléguées, les faits reprochés au père Joseph Ola Émery Léger remonteraient aux années 1940 lorsqu’il était curé résident de la paroisse Saint-Joachim, à Bertrand (près de Caraquet).

Des démarches initiales pour changer le nom ont été tentées en 2016, explique la personne, mais sans succès. Émue par le documentaire Le Silence, paru en 2020, elle a repris son combat au début de 2021. Le film réalisé par Renée Blanchar donne la parole à des victimes de prêtres pédophiles en Acadie.

Pour commencer, l’individu a pris contact avec le Village de Bertrand et bien que l’administration et le conseil ont pris les allégations au sérieux, n’étant pas propriétaires de l’école ni du terrain sur lequel il se trouve, on lui a conseillé de se tourner vers le District scolaire francophone Nord-Est (DSFNE) et le ministère de l’Éducation, nous a-t-on expliqué.

Entre-temps, la personne dit avoir soumis des preuves concrètes au DSFNE pour étoffer le dossier.

La présidente du conseil d’éducation du DSFNE, Ghislaine Foulem, confirme que le changement de nom a été motivé par une plainte, sans donner de précisions sur la nature des reproches.

«À la lumière de la plainte déposée par une citoyenne et de l’information confidentielle qu’il a reçue, notre conseil a pris la décision d’assumer ses responsabilités et verra à entamer un processus positif pour déterminer un nouveau nom pour l’école de Bertrand», dit Mme Foulem, dans un courriel envoyé à l’Acadie Nouvelle.

Le conseil d’éducation du DSFNE a annoncé le changement du nom de l’école de Bertrand la semaine dernière. Selon le CED, l’objectif est de doter l’établissement d’un nom plus représentatif de la vision de l’école, dont le regard est posé vers «l’avenir de l’éducation et de la communauté». Un concours sera lancé dans la communauté pour trouver un nouveau nom.

«Le processus mis en place permettra de consulter la grande communauté de Bertrand pour le choix du nouveau nom. Dans l’intérêt de la communauté, le conseil souhaite conduire un exercice positif visé vers le futur et non sur le passé», ajoute Mme Foulem.

Le maire de Bertrand, Yvon Godin, dit soutenir la décision du district scolaire.

Le père Joseph Ola Émery Léger est décédé en 1953. En plus d’avoir été le premier curé résident de la paroisse Saint-Joachim, à Bertrand à compter de 1938, l’histoire se souvient de lui comme étant le fondateur de la première école consolidée en milieu rural au Nouveau-Brunswick, toujours à Bertrand.