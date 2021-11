Hausse des assiettes fiscales: de nombreuses municipalités ne baisseront pas leur impôt foncier

L’assiette fiscale des municipalités pour l’année 2022 a cru en moyenne de 8% dans la province. Malgré ces entrées d’argent supplémentaires, toutes les administrations ne sont pas prêtes à baisser leur taux d’imposition foncier.

Offrir ou non une baisse d’impôt foncier à leurs citoyens. Voilà le dilemme que vivent en ce moment de nombreuses municipalités.

La hausse des assiettes fiscales signifie que les propriétés ont pris de la valeur, ce qui se traduit donc avec des recettes additionnelles dans les coffres municipaux. Cet argent provient des entreprises, commerces et résidences. Plus une propriété vaut cher (évaluation foncière), plus elle rapporte à sa municipalité par le biais de l’impôt foncier.

Au Nouveau-Brunswick, l’augmentation des assiettes fiscales a été très variable d’une communauté à l’autre, passant d’un maigre 0,34% à Aroostook à un impressionnant 12,75% à Dieppe.

À certains endroits, les hausses ont été telles cette année qu’on a cru bon baisser les impôts fonciers afin de donner un répit aux citoyens. C’est le cas de Moncton qui a récemment approuvé un budget d’exploitation impliquant une diminution de 10,25 cents de son taux d’imposition foncier, et ce, sans pour autant couper dans les services.

Concrètement, le taux est passé de 1,6486$ à 1,5472$. Cette diminution représente précisément 102,50$ par tranche de 100 000$ d’évaluation d’une propriété, montant qui demeure du coup dans les poches des propriétaires. Cette baisse vise à contrebalancer – ni plus ni moins – la hausse de l’évaluation foncière.

Non loin de là, à Shédiac, la municipalité a opté pour la même approche, abaissant son taux foncier de 5 cents, le portant du coup à 1,4484$.

Redonner ou non?

Contrairement à d’autres municipalités du Nouveau-Brunswick qui ont choisi de diminuer leur taux de taxation en raison de la forte croissance de leur assiette fiscale, certaines ont préféré opter pour le statu quo. C’est l’avenue privilégiée à Edmundston, ville où l’augmentation de l’assiette fiscale se chiffre à 3,7%.

«Si on regarde la tendance des dernières années, Edmundston essaie toujours d’avoir une croissance de l’assiette fiscale d’environ 2% par année. Durant les dernières années, on a souvent été en dessous de 2%. Le fait d’avoir une augmentation plus haute cette année nous permet de reprendre ce que l’on a perdu», explique le maire, Éric Marquis.

Il ajoute qu’il ne voulait pas diminuer son taux de taxation par crainte de devoir l’augmenter à nouveau l’année suivante si la situation n’est pas favorable du côté de la croissance de l’assiette fiscale.

À Campbellton, l’exercice budgétaire est toujours en cours. Là, l’assiette fiscale a bondi de 2,9%.

«On est loin d’avoir connu la même croissance que d’autres», confirme le maire de l’endroit, Ian Comeau.

Du coup oui, les propriétés ont vu leur évaluation foncière augmenter, mais de là à pouvoir se payer une réduction d’impôt c’est une tout autre histoire. Selon le maire, chaque baisse du taux foncier prive la Ville de revenus. Chez lui, 1 cent de taux rapporte approximativement 63 000$.

«Le problème c’est que les dépenses augmentent également. On n’a qu’à prendre le coût de la GRC qui devrait ronger un gros morceau de l’argent supplémentaire que nous devrions recevoir. Si l’assiette fiscale monte, mais que tout le reste monte aussi, on demeure avec les mêmes défis», souligne-t-il.

Ce dernier admet qu’il aimerait être en position de faire comme Moncton et d’offrir un assouplissement fiscal à ses citoyens.

«Si notre assiette fiscale avait grimpé de 10% et plus, on aurait peut-être un autre discours, mais on est loin de ça. On s’apprête à commencer notre exercice fiscal et notre objectif premier est de maintenir le taux actuel», souligne M. Comeau. Le taux foncier de Campbellton est de 1,77$, le troisième plus élevé en province.

La réforme refroidit les ardeurs

En observant la liste provinciale des augmentations des assiettes fiscales, un fait saute aux yeux: les municipalités du nord de la province n’ont pas connu une hausse marquée de leur assiette fiscale. À quelques rares exceptions, ces augmentations se situent pratiquement toutes sous la barre de la moyenne provinciale, et ce, du Nord-Est jusqu’au Nord-Ouest.

Ainsi, dans le Restigouche, aucune des huit municipalités de la région n’a connu une hausse supérieure ou égale au 8% de la province. C’est Charlo qui s’en tire avec l’augmentation la plus élevée (6,86%). Cette hausse serait largement due à la valeur des propriétés riveraines qui a littéralement explosé, et particulièrement depuis le début de la pandémie. Cela dit, malgré ces revenus supplémentaires, la municipalité a décidé de ne pas toucher à son taux foncier.

«On a pris la décision d’être sage pour le moment et de se concentrer sur la saine gestion de nos finances», note le maire de l’endroit, Gaétan Pelletier.

«Notre but, au conseil, était de ne pas augmenter l’impôt foncier cette année, et on a maintenu le cap. Maintenant, avec les résultats que l’on voit, il est vrai qu’on aurait pu songer à baisser l’impôt foncier. Cela dit, je crois que ça aurait été précipité comme décision, car on ignore toujours quels seront les impacts du rapport sur la gouvernance locale sur notre fiscalité. On ne voudrait pas prendre une décision hâtive qui s’avère mauvaise dans quelques mois», souligne-t-il.

Autre exception dans le Nord, le village de Nigadoo dans la région Chaleur a vu croître son assiette fiscale de 10,05%. La municipalité est particulièrement choyée. Cela fait près de 25 ans qu’elle possède le même taux foncier. À 1,38$, ce taux est d’ailleurs sous la moyenne provinciale.

Cela dit, comme pour Charlo, le conseil de Nigadoo préfère jouer la carte de la prudence.

«On aurait pu se permettre une légère baisse de taxes foncières, mais la réforme brouille les cartes. Dans ce contexte, on a préféré faire preuve de prudence et d’y aller avec le statu quo en ce qui touche à notre taux foncier», souligne le maire, Charles Doucet.

Celui-ci entend plutôt utiliser les revenus additionnels en provenance de la hausse de l’assiette fiscale pour améliorer les services et infrastructures en place.