La CRBE veut développer son autonomie en infrastructures et dans certains services

Le conseil de la Communauté rurale Beaubassin-Est (CRBE) vient d’adopter un budget total de 3 139 912$ pour l’année 2022. Le taux d’imposition résidentiel municipal restera sensiblement le même à 0,3677 pour chaque 100$ d’évaluation.

«C’est une légère hausse de 0,00533% ou à peu près un demi cent si vous voulez, dit en riant la mairesse Louise Landry. On anticipait une augmentation plus considérable avec le fait qu’on veut voir augmenter les services et les infrastructures dans notre communauté.»

L’assiette fiscale de la municipalité se chiffre à 757 148 250$, soit une hausse de 11,75%. Pour la mairesse, cela démontre une augmentation de revenus de presque 360 000$. «On anticipe des augmentations de dépenses d’environ 500 000$», précise Mme Landry.

La CRBE a décidé de procéder à une analyse des besoins en infrastructures et services de la communauté dans divers secteurs afin de développer des projets qui répondent réellement aux besoins de la population. Elle a d’ailleurs des partenariats avec les communautés avoisinantes, dont le Village de Cap-Pelé et la Ville de Shédiac.

«On ne veut pas faire de dédoublement. On veut faire une analyse pour voir quelles sont les infrastructures qui répondent aux besoins actuels, les nouvelles tendances également et qui seraient complémentaires avec les communautés avoisinantes, mais qui seraient menées par la Communauté rurale Beaubassin-Est.»

Un des premiers projets identifiés, c’est le réseau de sentiers du rivage. «Dans notre communauté, on va vraiment avoir à développer presque 15 kilomètres de sentier dans le cadre de ce projet-là», a identifié la mairesse. Le projet va permettre de lier la CRBE aux communautés avoisinantes de Cap-Pelé, de Shediac et éventuellement d’Alma. «C’est vraiment un dossier prioritaire qui a été identifié par le conseil actuel», de dire Louise Landry.

Les résidents ont fait savoir aussi qu’ils ne sont pas satisfaits du service offert par le gouvernement provincial concernant le débroussaillage le long des routes. «On est à la veille de conclure une entente avec la province pour voir à la prise en charge du service de débroussaillage. C’est un ajout assez considérable à notre budget.»

L’accès à internet large bande est également un projet important pour la CRBE. «Surtout avec la pandémie, on a constaté que c’est un service très essentiel», ajoute la mairesse.

La CRBE veut également créer un nouveau poste au sein du personnel des travaux publics pour voir à la maintenance des sentiers et entretenir les stationnements. «On veut vraiment être plus autonomes au niveau des infrastructures et également dans la livraison des services.»

Autre étude

La CRBE est en train de mener une étude pour analyser les services d’incendie de Beaubassin-Est et Cap-Pelé. «C’est une étude qui devrait se terminer au cours de l’année budgétaire 2022, a informé Louise Landry. On veut voir quel genre de partenariat on pourrait faire avec Cap-Pelé et voir si on peut mieux desservir différemment les deux territoires, en collaboration avec nos collègues de Cap-Pelé.»