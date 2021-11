La GRC recherche un présumé cambrioleur

Brandon Douglas Holden-Lee mesure environ 5 pieds 11 pouces (180 centimètres) et pèse environ 180 livres (81 kilogrammes). Il a les cheveux bruns courts et les yeux verts. Il a plusieurs tatouages sur les mains et un sous l'œil. La police croit qu'il se trouve dans les environs de Saint-Jean ou de Grand Bay-Westfield. - Gracieuseté