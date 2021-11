Les familles togolaises s’adaptent bien dans le Haut-Madawaska

Les 13 familles du Togo qui sont arrivées en mars et qui habitent actuellement dans la région du Haut-Madawaska semblent bien s’adapter à leur nouvelle vie au Canada.

C’est ce qu’a indiqué leur accompagnateur et l’un des responsables de leur arrivée dans la région, Cyriaque Kiti.

«Tout est très positif jusqu’à maintenant. Les familles se portent bien. On a des Zoom fréquents pour qu’ils puissent s’informer de la vie au Canada. Ils se sont adaptés à la communauté et à leur mode de vie», a expliqué M. Kiti qui est aussi directeur adjoint des ressources humaines et du recrutement pour l’entreprise Nadeau Ferme avicole de Saint-François-de-Madawaska.

«L’entreprise est heureuse, la communauté est heureuse, les familles sont heureuses, les enfants vont bien, alors on ne peut pas demander mieux.»

Rappelons que les personnes adultes de ces familles ont été recrutées pour travailler chez Nadeau Ferme avicole. Cyriaque Kiti a confirmé qu’ils sont tous à l’emploi de l’entreprise située à Saint-François-de-Madawaska et que celle-ci est satisfaite de leur contribution jusqu’à maintenant.

«Les conjoints et les conjointes se sont joints à la main-d’œuvre initiale alors on a eu plus de 20 emplois d’un seul coup.»

Yawo Mensah fait partie de ce groupe de 49 Togolais qui est arrivé au Canada en début d’année. Il a raconté que l’appel d’une nouvelle aventure l’a interpellé.

«On avait de bons emplois au Togo mon épouse et moi, mais on s’est dit qu’il fallait aller vers d’autres cultures. Celui qui sort et qui va vers d’autres personnes, il apprend plus que celui qui reste chez lui. De plus, le Canada donne beaucoup d’opportunités pour nous et nos enfants.»

Il a fait le voyage en compagnie de son épouse et de ses deux enfants et dit s’être bien adapté à son nouvel environnement.

«Personnellement, je me sens chez moi. Je suis très à l’aise et j’aime le repos et le calme qu’il y a ici. Les gens sont aussi très gentils. Nous avons participé à des activités par-ci, par-là et notre intégration se passe bien. »

«Je dirais que toutes les familles s’intègrent très bien et progressivement.»

M. Mensah a ajouté que ses enfants se sont particulièrement bien intégrés dans la communauté.

«Ils connaissent déjà presque tous les recoins de Saint-François. Quand ils m’en parlent, je suis ébahi. Ils se sont bien intégrés à l’école également.»

En huit mois passés au Canada, M. Mensah a avoué que certaines choses l’ont plus marqué que d’autres jusqu’à présent, à commencer par la langue.

«Ç’a été difficile d’arriver à se comprendre, car on a tous des accents et l’accent local a été difficile à saisir. Tu t’exprimes, ton partenaire ne te comprend pas. Tu t’exprimes et c’est la même chose de son côté. Peu à peu, on commence à comprendre. Avec quelques mots, je commence à comprendre le contexte général de ce que l’on veut me dire.»

Étant donné que les 13 familles sont arrivées en mars, il y a évidemment eu le choc hivernal.

«C’était tout nouveau. Mais disons que c’était une petite pratique afin de savoir comment s’y prendre, comment s’habiller, comment conduire aussi. Pour l’hiver qui commence, on est déjà prêts.»

Yawo Mensah a affirmé que son nouvel employeur a facilité son intégration en lui permettant de mieux se préparer aux défis potentiels, même s’il a avoué qu’il a dû s’habituer à un rythme de travail différent.

D’autres nouveaux arrivants à l’horizon

Bien que rien ne soit complètement coulé dans le béton pour l’instant, Cyriaque Kiti dit souhaiter que la Communauté rurale de Haut-Madawaska puisse accueillir une nouvelle cohorte de nouveaux arrivants aussi tôt que le mois de mars 2022.

Cela représenterait une suite à l’initiative d’embauche de travailleurs étrangers chez Nadeau Ferme avicole.

«On pourrait avoir une quinzaine de familles. La majorité est du Togo, car on travaille étroitement avec le gouvernement togolais, mais on a diversifié avec d’autres pays comme le Bénin et le Burkina Faso. On a même fait des explorations en France et en Belgique.»

Toutefois, M. Kiti s’est dit conscient que bien des choses peuvent changer d’ici là.

«On a appris que les agents du gouvernement fédéral ont beaucoup de travail avec les milliers de réfugiés afghans. On ne sait pas si on les aura en mars et combien on en aura, car cela dépend aussi des évaluations que feront les autorités fédérales, notamment en termes d’examens médicaux et de vérification de casiers judiciaires.»

«C’est l’une des raisons pour lesquelles on ne veut pas trop parler d’avance à ce sujet. On espère seulement que ça ne va pas prendre une autre année à se concrétiser.»