Moncton: Marée Montante a de grands projets pour le logement abordable

Les instigateurs du projet d’habitation Marée Montante réalisent qu’offrir un toit à des personnes sans abris ne suffira pas à éradiquer l’itinérance. L’organisme veut aller plus loin en facilitant l’accès aux services de santé mentale et de dépendance ou en louant des logements à prix décent au plus grand nombre.

L’organisme à but non lucratif Marée Montante s’est donné pour mission d’aménager 160 unités de logements abordables d’ici à 2023 afin d’offrir un chez-soi à la clientèle des refuges pour sans-abris de la ville et de les aider à quitter la rue.

La conversion d’une propriété en maison de chambre de huit unités devrait se terminer d’ici quelques jours. Elle sera gérée par le YWCA et abritera des femmes en situation de vulnérabilité.

Initialement prévu au cours de l’été, l’emménagement des premières occupantes ne fera pas avant la fin du mois de novembre.

Le projet a pris du retard en raison de la crise du marché locatif, les délais de livraison, la hausse des prix des matériaux de construction mais aussi à cause du manque de travailleurs disponibles, explique la directrice générale, Myriam Mekni.

Les rénovations se terminent également dans un second bâtiment qui abritera sept personnes à partir de la mi-décembre. Celui-ci sera supervisé par le refuge Harvest House. La direction de Marée Montante entend ouvrir trois autres édifices au début de l’année prochaine et espère disposer de 80 unités d’ici la fin du mois de mars.

Les locataires paieront au maximum 30% de leurs revenus pour y vivre et bénéficieront de l’aide d’un gestionnaire de cas. Marée Montante n’embauchera pas directement les travailleurs de soutien qui oeuvreront auprès de cette clientèle, elle financera plutôt diverses organisations de Moncton qui se chargeront d’offrir ces services.

«Ces logements seront autonomes, ils auront leurs propres toilettes, leur propre réfrigérateur et une sorte de petite cuisine», décrit le président de Marée Montante, Dale Hicks.

Une liste des individus en situation d’itinérance qui pourront en bénéficier est régulièrement mise à jour avec l’aide d’autres organisations, comme le Carrefour pour femmes, le programme d’intervention de rue ReConnect du YMCA, le refuge Maison de Nazareth, Youth Impact, le YWCA ou la clinique Salvus. Cette liste compte actuellement près de 120 noms, indique Mme Mekni.

La directrice de Marée Montante Myriam Mekni souligne que les travaux ont pris du retard à cause du contexte actuel. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre Dale Hicks estime que d’autres initiatives seront nécessaires pour s’attaquer au phénomène de l’itinérance. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Des besoins aigus

L’organisme a également pour projet de construire une clinique qui serait exploitée par la clinique Salvus en collaboration avec le réseau de santé Horizon.

«Le défi, c’est que nous travaillons avec des personnes qui ont des besoins aigus et qui ont besoin quasi quotidiennement de services de traitement des dépendances et de santé mentale», souligne Dale Hicks. «L’idée serait d’avoir une clinique au rez-de-chaussée avec au-dessus deux étages destinés au logement, ce qui nous permettrait de savoir où sont les individus plutôt que de leur courir après.»

Marée Montante a déjà trouvé un terrain et entend présenter ses plans à la province au mois de janvier. «Nous aimerions lancer ça en 2022 et bâtir à partir de cela, note M. Hicks. Nous pourrions en ajouter d’autres l’année suivante.»

Le projet a reçu l’appui financier du gouvernement fédéral à hauteur de 3,4 millions $, du gouvernement provincial (6 millions $ sur trois ans) et de la Ville de Moncton (6 millions $ sur trois ans) pour sa réalisation.

À plus long terme, l’organisme aimerait construire des immeubles à logements abordables ouverts à un public plus large, notamment des aînés ou des citoyens moins fortunés. Dale Hicks veut ainsi éviter que davantage de personnes se retrouvent à la rue chaque année à cause de loyers trop élevés, constatant que les promoteurs immobiliers sont trop peu incités à construire des logements véritablement abordables.