Bathurst délie les cordons de la bourse pour garder le Titan

Les partisans du Titan d’Acadie-Bathurst peuvent pousser un soupir de soulagement.

La formation de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) continuera d’évoluer à Bathurst au cours des prochaines saisons en vertu d’une entente avec la Ville.

Cette entente à deux volets dévoilée mardi matin au Centre régional K.C. Irving, en plein domicile du Titan, prévoit tout d’abord un octroi de 75 000$ provenant de la taxe sur l’hébergement touristique.

La Ville de Bathurst va également octroyer 100 000$ du Fonds général opérationnel, soit 50 000$ en 2021 et 50 000$ en 2022.

La municipalité s’est aussi engagée à faire l’achat d’une loge corporative afin de promouvoir son industrie touristique et à aider l’équipe à identifier des sources additionnelles de revenus publicitaires.

En contrepartie, la Ville de Bathurst recevra une portion des revenus des billets vendus lorsque le nombre de spectateurs aux rencontres sera supérieur à 2100. En dix parties cette saison, l’équipe a attiré une moyenne de 1574 spectateurs.

L’entente initiale est d’une durée d’une année, soit l’actuelle saison de hockey 2021-2022.

La mairesse de Bathurst, Kim Chamberlain, a cependant indiqué qu’il s’agissait là de la première étape d’une entente qui devrait s’échelonner sur une période de cinq ans.

La principale intéressée s’est montrée confiante quant à la conclusion d’un pacte de cinq ans, affirmant que les discussions allaient bon train et qu’environ 75% du travail avait déjà été accompli.

«Je suis intéressée et excitée de travailler avec le Titan à long terme. Il est important de noter que les impacts économiques positifs de la présence du Titan ne sont pas uniquement ressentis à Bathurst, mais partout dans la région», a indiqué la mairesse Chamberlain.

L’annonce de cette aide financière tombe à point pour les partisans de l’équipe dont l’avenir à Bathurst était incertain depuis déjà un certain temps, particulièrement en raison des faibles assistances enregistrées au cours des dernières saisons.

Le président du Titan, Serge Thériault, a de fait souligné en conférence de presse que l’équipe avait essuyé un déficit d’au moins 500 000$ lors de la saison 2020-2021, une saison plombée par la pandémie de COVID-19.

Dès lors, des rumeurs de vente et de déménagement du Titan avaient commencé à circuler de façon plus constante.

La mairesse de Bathurst a ajouté que ces rumeurs avaient créé un fort sentiment d’insécurité chez plusieurs partisans de l’équipe.

«Même avant l’annonce d’aujourd’hui (mardi), on a eu plusieurs personnes qui nous ont approchés. C’est la panique, les gens ne veulent pas que le Titan s’en aille! C’est certain qu’on ne va pas plaire à tout le monde, mais je pense que la majorité des gens seront contents après l’annonce d’aujourd’hui», a déclaré Kim Chamberlain.

Présent par visioconférence lors de l’annonce, le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau, a indiqué que les baisses d’assistances étaient un phénomène qui affectait l’ensemble des équipes canadiennes de hockey junior.

«On doit travailler avec de nouvelles idées pour ramener les spectateurs dans les arénas», a affirmé le grand patron du circuit junior.

Le commissaire de la LHJMQ a ajouté qu’un partenariat comme celui entre le Titan et la Ville de Bathurst était monnaie courante dans le circuit Courteau et même à travers la Ligue canadienne de hockey.

«Nous avons eu le sentiment que le nouveau conseil municipal était véritablement derrière l’équipe»

Pour faire avancer les choses, rien ne vaut le dialogue.

Le président du conseil d’administration du Titan, Serge Thériault, était un homme à la fois heureux et soulagé, mardi matin. Heureux que l’aventure à Bathurst va continuer et soulagé de voir que ça va désormais se faire main dans la main avec la municipalité.

Bien sûr, dans un monde idéal, le Titan et la Ville de Bathurst se seraient rencontrées il y a des années. Avant même les conquêtes de la coupe du Président et de la coupe Memorial en 2018.

«Évidemment que nous aurions dû nous parler bien avant, mentionne Serge Thériault. Mais peut-être que nous n’étions pas pris assez au sérieux dans le passé.»

Le président précise toutefois qu’il a ressenti, ainsi que les 11 autres actionnaires, un changement après avoir fait sa sortie dans nos pages à la mi-juillet.

«Ils ont réagi très rapidement et nous avons eu le sentiment que le nouveau conseil municipal était véritablement derrière l’équipe. Et ça, je peux te dire que ç’a eu pour effet de faire énormément plaisir aux propriétaires», révèle-t-il.

Si l’entente dévoilée mardi matin met fin au projet de vente et de délocalisation du club à court terme, il place aussi le couvert vers un mariage à plus long terme.

À ce sujet, la mairesse Kim Chamberlain et Serge Thériault ont tous deux confirmé que les négociations pour un accord de cinq ans étaient déjà complétées à 75%.

«Les négociations vont bien et je dirais que nous en sommes rendus aux détails, confie Serge Thériault. Nous allons d’ailleurs nous asseoir dans les prochaines semaines pour poursuivre le travail. Nous avons maintenant les outils pour assurer la présence du Titan à Bathurst pour au moins cinq ans.»

Outre cette entente à long terme, le conseil d’administration souhaite maintenant convaincre la population de la région de venir encourager davantage l’équipe.

«Le travail n’est pas terminé et nous visons toujours une moyenne de 2500 spectateurs par match. Nous ne demandons pas aux gens de venir voir nécessairement tous les matchs. Quand nous demandons aux gens de nous supporter, ça peut aussi être une famille qui vient voir deux ou trois matchs», indique Serge Thériault.

«C’est sûr que nous n’avons pas le début de saison que nous voulions (l’équipe joue pour ,500), mais nous avons les éléments en place pour avoir une bonne saison. Le potentiel est là. Nous avons une équipe en mesure de donner un beau spectacle», ajoute le président du conseil d’administration.

Tant le directeur général Sylvain Couturier que l’entraîneur-chef Mario Durocher ont fait savoir qu’ils étaient enchantés par la nouvelle.

«Ça ne change cependant rien à part peut-être le fait que je vais probablement terminer ma carrière de directeur gérant à Bathurst», a déclaré Couturier avec humour.

Notons qu’il reste encore trois saisons au contrat qui lie Couturier au Titan.

Pour sa part, Durocher soutient que les rumeurs de déménagement n’ont jamais été une source de distraction dans le vestiaire.

«Les gars en ont sûrement parlé entre eux en juillet, mais une fois au camp d’entraînement ils ont pensé au hockey. De toute façon, les entraîneurs et les joueurs n’avaient rien à voir dans ça», indique Durocher.

Un comité pour aider la direction

Les spectateurs ont beau se faire attendre au Centre régional K.-C.-Irving, il n’en reste pas moins des fidèles partisans qui ont vraiment la cause de l’équipe à cœur.

C’est entre autres le cas du comité communautaire d’appui au Titan présidé par Jacques Ouellet, un partisan de la première heure.

Le comité, composé d’une douzaine de personnes, attendait avec impatience de connaître les grandes lignes de l’entente qui a été dévoilée mardi matin en conférence de presse.

«Nous savions qu’il y avait eu rencontres entre la Ville et l’organisation du Titan et que ça s’annonçait bien», confie Jacques Ouellet.

«En fait, nous sommes un groupe de partisans qui étions bien conscients depuis longtemps des difficultés qu’éprouvent l’équipe. En juillet, quand le président du conseil d’administration Serge Thériault a fait savoir la possibilité de mettre le club à vendre, nous avons décidé de mettre sur pied un comité pour aider l’organisation», raconte-t-il.

«Notre objectif n’est pas de marcher sur les orteils du Titan et de la Ville. Nous voulons seulement aider dans des projets spécifiques, en collaboration avec Gilles Cormier (chef de la direction et ventes corporatives) et Jean-Daniel Boudreau (responsable administratif hockey, directeur du marketing et coordonnateur de match).»

«En gros, nous nous proposons d’appuyer l’organisation dans le recrutement d’une banque de bénévoles et de leur proposer nos idées. Nous nous voyons aussi comme des oreilles supplémentaires auprès de la communauté. Et nous nous assurerons ensuite de relayer tout ça au Titan. Nous sommes présentement 12 membres dans le comité, mais nous aimerions en ajouter une dizaine d’autres», révèle Jacques Ouellet.