Garderies à 10$ par jour: le N.-B. toujours en négociations avec Ottawa

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick dit encore être en négociations avec Ottawa concernant la mise sur pied d’un programme national de garderies à 10$ par jour, un programme qui se fait attendre avec impatience dans la province.

Le gouvernement fédéral a annoncé en avril qu’il comptait investir 30 milliards $ au cours des cinq prochaines années afin de créer un programme national de garderies.

D’ici 2022, le service devrait permettre une réduction des frais de garde de 50% à l’échelle nationale. À compter de 2025-2026, les libéraux fédéraux espèrent que les frais seront, en moyenne, de 10$ par jour à l’échelle du pays.

Depuis l’annonce, l’ensemble des provinces canadiennes, à l’exception de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick, ont conclu une entente avec Ottawa pour la mise sur pied du programme.

Lundi, c’était au tour de l’Alberta de s’entendre avec Ottawa.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick a souvent affiché des réserves à l’endroit du service de garde que souhaite créer son homologue fédéral.

En avril, Blaine Higgs avait notamment qualifié la promesse comme étant électoraliste, une manière pour Justin Trudeau de faire des gains politiques auprès des électeurs dans les grands centres.

À la suite de la réélection du gouvernement minoritaire Trudeau, M. Higgs a toutefois dit être prêt à négocier avec Ottawa.

D’après le ministère du Développement de la petite enfance, les négociations visant à conclure une entente avec le fédéral ont repris. Le gouvernement souhaite toutefois mieux comprendre la manière dont le financement fédéral peut avoir une incidence sur les garderies dans la province.

«Nous restons déterminés à négocier soigneusement un accord qui permettrait de maximiser l’accès à des services de garderie éducative abordables et de qualité, a indiqué un porte-parole du ministère dans un courriel. Et aussi qui permettrait de relever les défis et de s’adapter aux réalités particulières du secteur des services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants du Nouveau-Brunswick, qui se compose principalement de petites entreprises à but lucratif qui sont détenues et exploitées par des femmes entrepreneures.»

Plusieurs se montrent impatients

Invité à commenter l’état des négociations entre Ottawa et le gouvernement Higgs, Dominic LeBlanc, député fédéral de Beauséjour et ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités, n’a pas caché sa frustration.

«Je suis déçu que ça semble encore traîner au Nouveau-Brunswick, a-t-il expliqué à l’Acadie Nouvelle. Le fait qu’on a eu une entente avec l’Alberta avant le Nouveau-Brunswick n’est pas une source de fierté pour moi.»

D’après M. LeBlanc, des discussions ont eu lieu la semaine dernière entre Karina Gould, ministre fédérale de la Famille, des Enfants et du Développement social, et Dominic Cadry, ministre provincial du Développement de la petite enfance.

«Ils se sont mis d’accord qu’il devait y avoir des rencontres entre les fonctionnaires et Mme Gould a eu l’impression que c’était une discussion positive. Le problème c’est que c’était aussi sa position il y a six mois quand j’en ai discuté avec lui le printemps dernier. En vérité, je ne sais pas où ça bloque, mais j’ai l’impression que c’est auprès de M. Higgs.»

La lenteur des négociations fait aussi grincer des dents au Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB).

«C’est urgent puisqu’il y a un réel besoin pour des places en garderie pour que les enfants aient accès à des garderies dans la langue de leur choix, autant en anglais qu’en français, explique Monique Brideau, présidente du RFNB. On remarque aussi que dans les milieux ruraux et les communautés autochtones, les services ne sont pas toujours disponibles.»

Pour Benoît Bourque, député libéral provincial de Kent-Sud et porte-parole de l’opposition en matière d’éducation et du développement de la petite enfance, le temps presse et Fredericton doit cesser de «se traîner les pieds.»

Bien qu’il reconnaisse qu’il est légitime que le gouvernement souhaite s’assurer que les garderies privées puissent trouver leur place au sein du programme national, ces motifs ne peuvent justifier l’inertie du gouvernement Higgs.

«Les accords conclus par le fédéral avec les autres provinces ont été flexibles et ont permis de trouver une approche en fonction des spécificités de chacune d’elles, note Benoît Bourque. Je suis convaincu qu’un terrain d’entente est possible. Il suffit d’aller de l’avant, les familles du Nouveau-Brunswick en ont grandement besoin.»

Mme Brideau rappelle qu’un service national de garde représenterait aussi une aide concrète afin de permettre aux femmes de réintégrer le marché du travail.

«Les femmes ont été plus durement touchées par le ralentissement économique pendant la pandémie, donc plus nombreuses à perdre leur emploi, à arrêter de travailler et à réduire leurs heures de travail. Sur le plan de la réconciliation famille-travail, ç’a été difficile», rappelle-t-elle.

Pendant la dernière campagne électorale fédérale, un regroupement d’organisations économiques – composé par Manufacturiers et Exportateurs du Canada, le Conseil économique du Nouveau-Brunswick, le Conseil d’entreprises du Nouveau-Brunswick, les chambres de commerce de Fredericton, du Grand Moncton et de la région de Saint-Jean – avait lui aussi demandé aux partis fédéraux de mettre en place un programme national de services de garde. Selon le regroupement, cette mesure est nécessaire pour répondre à la pénurie de main-d’œuvre dans la province.

Un avis que partage aussi Benoît Bourque, qui rappelle que le service de garde public a permis au Québec d’améliorer l’accès au marché du travail pour de nombreuses femmes.

«Évidemment, un programme comme celui-là va aider les enfants et les familles, mais il va aussi aider l’économie du Nouveau-Brunswick dans son ensemble. Les bénéfices sont énormes, donc il n’y a pas de raison de retarder la signature d’une entente comme le fait le gouvernement», dénonce-t-il.