La province prévoit des changements importants à la structure d’Énergie NB

Un projet de loi volumineux déposé par le gouvernement progressiste-conservateur de Blaine Higgs la semaine dernière changerait de fond en comble la structure d’Énergie NB et lui permettrait d’établir ses tarifs d’électricité sur une plus longue période.

Les changements proposés par le projet de loi de Mike Holland, ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, suscitent plusieurs questions du côté de l’opposition.

Selon le projet de loi 77, Énergie NB deviendrait une filiale d’une société de portefeuille (holding company) créée par le gouvernement, soit la Société de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick.

Cette société de la Couronne aurait la possibilité de créer d’autres filiales qui, elles, ne seraient pas des sociétés de la Couronne.

Selon le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, Mike Holland, il serait plus facile pour cette société de portefeuille de réaliser des affaires à l’extérieur de la province.

«S’ils découvrent une opportunité, s’ils ont la chance de pivoter dans un marché potentiel, ils sont limités, actuellement.»

Cette «flexibilité» accrue, ainsi que d’autres changements prévus dans le projet de loi d’une trentaine de pages, permettraient à la Société de portefeuille Énergie NB de recommencer à engranger des profits et à s’attaquer à sa dette de 4,9 milliards de dollars $, d’après M. Holland.

Jusqu’à maintenant, Énergie NB a échoué à atteindre ses objectifs de réduction de la dette, selon le ministre.

«Si on ne fait rien et qu’on s’attend à avoir des résultats différents… C’est naïf.»

La société serait aussi munie de comptes d’écarts financiers qui lui permettraient d’investir et de répartir les coûts sur plusieurs années.

Ces comptes lui offriraient aussi un coussin financier en cas de dépenses imprévues.

Mike Holland assure que rien ne changerait quant à la transparence des filiales de la société de portefeuille et qu’il serait toujours possible, par exemple, pour la vérificatrice générale de les auditer.

David Coon, chef du Parti vert. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

Emprise du secteur privé

Le chef du Parti vert, David Coon, craint toutefois que ce projet de loi ouvre la porte à une plus grande emprise du secteur privé sur l’infrastructure d’Énergie NB. Cela représenterait, selon lui, une érosion de son rôle en tant que service public.

«Ce projet de loi donnerait au gouvernement le pouvoir de convertir certaines parties d’Énergie NB en les transférant à des entités commerciales appartenant à la Société de portefeuille Énergie NB, sans revenir devant l’Assemblée législative.»

Il estime que le gouvernement pourrait faire usage de cette nouvelle structure pour créer davantage de partenariats avec le secteur privé et, éventuellement, pour vendre certains actifs d’Énergie NB, dont les lignes de transport d’électricité qui permettent d’acheter et de vendre de l’énergie avec le Québec et le Maine.

Selon le ministre Holland, toutefois, cela n’est pas du tout ce qui se prépare, et il faudrait modifier la loi à nouveau pour que cela se produise.

«Toutes les opérations financières d’Énergie NB seront quand même assujetties à la Commission de l’énergie et des services publics (CESPNB). Les lignes de transmission et la génération d’électricité ne font pas partie de ceci, (…) elles font partie du service public, et Énergie NB n’est pas à vendre», assure le ministre.

René Legacy, député libéral de Bathurst-Ouest-Beresford, a également plusieurs questions au sujet de la nouvelle structure proposée par le gouvernement.

«Pourquoi créer une société de portefeuille? On dirait qu’on recule dans le temps. En 2003, le gouvernement Lord avait divisé la corporation en différentes sociétés», dit-il.

Par la suite, en 2013, le gouvernement de David Alward a fusionné sept sociétés et d’autres entités pour former Énergie NB, dans le but d’être «plus efficace» et de maintenir des tarifs «stables» – des motifs également évoqués par Mike Holland huit ans plus tard pour cette nouvelle restructuration.

Rénover et remplacer Mactaquac

Dans la nouvelle loi, le gouvernement se donne aussi une certaine marge de manœuvre pour accomplir la réfection et le remplacement éventuel de la centrale hydroélectrique de Mactaquac.

Normalement, les projets de 50 millions $ et plus entrepris par Énergie NB doivent être approuvés par la Commission de l’énergie et des services publics.

Mais pour ce projet de plusieurs milliards de dollars, le gouvernement se réserve le droit d’approuver toute dépense jugée nécessaire à la place de la Commission.

Ces dépenses serviront non seulement à rénover la centrale hydroélectrique, mais aussi à construire tout ce qui sera nécessaire pour produire et transporter suffisamment d’énergie afin de remplacer la centrale à la fin de sa vie utile en 2068.

Cette centrale produit environ 12% de l’énergie consommée dans la province.

Des tarifs d’électricité révisés moins fréquemment

Les changements présents dans le projet de loi d’une trentaine de pages permettraient aussi à Énergie NB de demander des augmentations de tarifs pour une période de trois ans au lieu de devoir les faire approuver par la Commission de l’Énergie et des services publics du N.-B. annuellement, comme elle doit le faire actuellement.

Mike Holland affirme que cela permettra de faire des économies puisque Énergie NB n’aura pas à préparer ses demandes d’augmentations de tarifs annuellement.

D’après lui, cela ne modifiera pas le rôle de la commission comme chien de garde de l’industrie, mais seulement la fréquence des évaluations de tarifs.

David Coon n’est pas du même avis. Il croit que cela réduirait l’emprise de la Commission sur les tarifs d’Énergie NB et la rendrait moins redevable aux contribuables qui devront en faire les frais.

Le libéral René Legacy, lui, ne s’oppose pas à ce changement de la durée des augmentations de tarifs.

«Ce n’est pas mauvais, on n’est pas en désaccord avec cela. c’est quand même beaucoup de préparation et de travail dans une industrie où beaucoup de choses peuvent arriver en une année.»

Il rappelle toutefois que la commission a été «créée pour protéger les consommateurs», et il dit avoir «plusieurs questions» pour le gouvernement sur d’autres parties du projet de loi qui lui permettraient d’éviter de se présenter devant la Commission.

De plus, le projet de loi impose tout bonnement une augmentation de 2% des tarifs d’électricité pour 2022-2023.

Le ministre affirme que l’imposition de ce tarif est nécessaire pendant la période de «transition» et de restructuration d’Énergie NB vers le modèle de société de portefeuille.

Le gouvernement Alward avait également prévu l’imposition directe de tarifs d’électricité pendant sa propre restructuration d’Énergie NB en 2013.

Un projet de loi complexe

Afin d’étudier ce projet de loi de façon plus approfondie, David Coon a demandé au gouvernement de transférer le projet de loi au Comité permanent de modification des lois, qui a le pouvoir unique de convoquer des experts pour informer les députés sur les lois proposées.

Le gouvernement a cependant refusé. Les députés seront donc moins bien informés dans leur étude de ce projet de loi complexe, déplore M. Coon.

Mike Holland se dit prêt à défendre son initiative devant les députés de l’opposition, et affirme qu’il a suffisamment consulté les «parties prenantes» lors de l’élaboration de son projet de loi.

René Legacy aurait aussi aimé étudier ces changements dans le cadre du comité de modification des lois.

«C’est un projet de loi assez imposant, donc à ce point-ci on a beaucoup plus de questions que de réponses», dit-il.

Le projet de loi 77 sera tout de même étudié par le Comité permanent de la politique économique avant la troisième lecture et son éventuelle adoption.