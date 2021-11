Le gouvernement provincial déclare un surplus de 89,1 millions $ au 2e trimestre

Les résultats du second trimestre du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour l’exercice financier 2021-2022 montrent un surplus de 89,1 millions $ alors qu’un déficit de 244,8 millions $ était prévu au budget.

Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor, Ernie Steeves, attribue les résultats à une augmentation des recettes fiscales reflétant les résultats de 2020 qui sont plus forts que prévu et une économie plus forte, ainsi qu’une augmentation des transferts fédéraux.

Les recettes devraient dépasser de 487,2 millions $ les prévisions budgétaires.

D’autre part, le total des dépenses devrait dépasser de 153,3 millions $ le montant prévu au budget, principalement en raison des dépenses liées au gouvernement général et à la santé, qui sont partiellement compensées par des dépenses moins élevées en Éducation postsecondaire, en Formation, dans les organismes de services spéciaux, à la Société de développement régional et au ministère du Développement social.

Le ministère des Finances et du Conseil du Trésor prévoit que la croissance du produit intérieur brut réel du Nouveau-Brunswick sera de 3,7 % en 2021. La moyenne des prévisions du secteur privé est maintenant de 4 % pour cent.

Le ministre Steeves rappelle que malgré des résultats encourageants, certaines des économies de coûts qui ont permis de générer un surplus, comme le report de chirurgies, sont des coûts qui devront être assumées dans l’avenir.