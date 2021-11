Taxe foncière: gel à Shippagan

Pour la deuxième année consécutive, les contribuables de Shippagan paieront un taux de taxe foncière de 1,56$ par 100$ d’évaluation.

Le conseil municipal a adopté lundi soir un budget de 5 598 711$ pour l’année 2022 et en même temps, il a annoncé ses priorités pour les douze prochains mois. Le montant de la subvention de financement et de péréquation communautaires s’élève à 441 540$.

À la suite d’un sondage mené auprès de la population, la municipalité entend mettre l’accent sur le développement économique et communautaire, le tourisme ainsi que l’entretien et la réparation des infrastructures existantes, dont les parcs, les terrains de jeu, le camping et certains bâtiments. La municipalité a réservé 68 727$ pour le développement et 247 250 $ pour les réparations et l’entretien.

Le budget de fonctionnement pour le service d’eau et d’égout se chiffre à 1 271 693$. Le coût par unité d’eau a été fixé à 250$ par résidence, tout comme comme chaque unité d’égout.