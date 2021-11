Une partie de l’histoire de Saint-Léonard disparue en fumée

L’incendie majeur qui a frappé la communauté de Saint-Léonard, le 14 novembre, a rayé de la carte plus qu’un simple bâtiment abandonné. Pour plusieurs, c’est une pièce de l’histoire de la municipalité qui a été détruite par les flammes.

L’édifice en question a abrité, pendant des décennies, les Tisserands du Madawaska (Madawaska Weavers), un commerce qui œuvrait dans la fabrication et la vente de produits tissés à la main.

«C’est historique dans le sens où M. et Mme Alfred Gervais ont construit cet édifice et en ont fait un lieu de tissage reconnu internationalement. Des gens de tous les pays s’arrêtaient en autobus pour visiter cette infrastructure et faire des achats», a raconté la présidente du Cercle culturel et historique Hilarion-Cyr, Huguette Plourde.

Pendant plus d’un demi-siècle, les filles de M. Gervais, Rolande et Fernande, ont administré et veillé à la croissance de leur entreprise qui a eu une portée internationale.

C’est au cours des années 1930 que les sœurs Gervais ont décidé de se lancer dans la fabrication de foulards et ont annexé leur commerce au magasin général A.J. Gervais situé sur la rue Principale à Saint-Léonard.

En raison du succès de leur entreprise, elles ont ajouté la fabrication de jupes, cravates, béret, etc. à leur gamme de produits.

«Comme elles faisaient leurs propres dessins et patrons, elles se promenaient de pays en pays pour aller en découvrir, les ramener ici et faire en sorte de les produire», a mentionné Mme Plourde.

Pour la maire de Saint-Léonard, Lise Roussel, les Tisserands du Madawaska représentaient une entreprise d’envergure pour une petite municipalité comme la sienne.

«Quand tu penses que même la royauté est venue visiter ça, ça veut dire que c’est beau», a ajouté Mme Roussel en faisant référence à la visite de la princesse Anne à Saint-Léonard dans les années 80.

Selon Huguette Plourde, cette entreprise a donné de l’emploi à de nombreuses personnes pendant plusieurs années, que ce soit au sein même du bâtiment principal ou à la maison.

«À cette époque, les femmes avaient beaucoup d’enfants alors il y avait des métiers à tisser dans les maisons. Les femmes tissaient à partir de leur résidence et apportaient le produit fini aux Tisserands du Madawaska.»

Les moments de gloire de l’entreprise ont pris fin au début des années 1990. Selon l’historienne Nicole Lang, dans une présentation au sujet des femmes qui ont marqué l’histoire du Madawaska, l’âge avancé des sœurs Gervais et des difficultés financières ont entraîné la fermeture de l’entreprise en 1993.

D’après Lise Roussel, même après la fin des Tisserands du Madawaska, il y a toujours eu un espoir que le bâtiment conserve son utilité et ne sombre pas dans l’oubli.

L’achat du bâtiment par de nouveaux arrivants afin d’en faire un magasin d’articles à bas prix a, pour un temps, donné cette lueur d’espoir, mais elle a été de courte durée.

À compter de ce moment, le bâtiment a été pratiquement laissé à l’abandon, jusqu’à ce qu’il fasse de nouveau les manchettes, mais pour une raison bien malheureuse.

«On n’a jamais voulu voir cet édifice-là mourir. Mais comme le projet n’a pas duré, l’édifice a été inoccupé pendant plusieurs années. Un particulier l’a acheté et on a toujours cru dans la vision que cet édifice allait retrouver une nouvelle vocation. Alors, de le voir partir en flammes, c’est triste», a mentionné Mme Roussel.

«C’est dommage pour nous, car on voyait toute l’histoire de cette infrastructure et de cette famille-là partir en fumée. Ça fait des années que l’on pleure le vide laissé dans cette bâtisse, car ç’a été tellement productif pendant des décennies. Là, c’est vrai qu’il n’existe plus. On aura seulement les vestiges», a déploré Huguette Plourde.

L’histoire de l’entreprise n’a toutefois pas complètement disparu. Mme Plourde a indiqué que le Cercle culturel et historique a conservé le grand rouet et quelques autres artéfacts comme des pièces de vêtement.