Cinq ans plus tard, le Haut-Madawaska ne regrette pas de s’être regroupé

C’est jeudi que le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain, présentera son livre blanc. Dans cette optique, l’Acadie Nouvelle s’est penchée sur le cas d’une municipalité qui a été formée par voie de regroupement, il y a cinq ans, soit la Communauté rurale de Haut-Madawaska.

Le 14 novembre 2016, à la suite d’un plébiscite, les anciennes municipalités de Saint-Hilaire, Saint-François, Clair et Baker Brook, ainsi que les districts de services locaux de Saint-Hilaire, Baker-Brook, Saint-François, Clair et Lac-Baker, se sont regroupées afin de former une communauté rurale.

Cinq ans plus tard, le maire de la Communauté de Haut-Madawaska, Jean-Pierre Ouellet, estime que le regroupement demeure la meilleure décision.

«C’est une excellente décision, parce que les petites municipalités, c’est presque impossible dans le contexte actuel.»

Par contre, le développement de la nouvelle municipalité ne s’est pas fait sans défis, selon le maire Ouellet. Ce dernier a fait référence à l’augmentation des taux de taxation de chacun des secteurs de la communauté rurale depuis sa formation officielle en juin 2017.

Notons que bien des secteurs de la municipalité – outre les DSL de Lac-Baker, Clair, Baker-Brook et Saint-Hilaire qui ont un taux uniforme – ont des taux de taxation différents.

Du budget 2018 à celui de 2022, l’augmentation du taux de taxation a varié selon le quartier visé. La plus petite augmentation a été d’environ 3 cents par tranche de 100 $ d’évaluation (DSL de Saint-François), alors que la plus grande a été d’environ 10 cents/100 $ d’évaluation (DSL de Clair). Seul le DSL de Lac-Baker a vu une diminution de son taux de taxes.

«Lorsque l’on a fait l’étude de faisabilité avant le regroupement, il y a différents aspects que l’on n’a pas pris en compte et qui n’étaient pas nécessairement disponibles à l’époque de la rédaction de cette étude», a raconté Jean-Pierre Ouellet.

L’un des exemples cités par le maire Ouellet a été la construction du centre de santé communautaire dans le secteur de Clair.

M. Ouellet dit considérer que les cinq premières années de la Communauté de Haut-Madawaska ont été consacrées à consolider des aspects administratifs de la nouvelle municipalité, que ce soit la mise en place d’un plan de gestion des actifs, une planification stratégique, l’uniformisation des comptes bancaires et des systèmes de comptabilité et ainsi de suite.

«Il y a des gens qui vont peut-être dire que ça n’a rien donné, parce qu’il n’y a pas encore des choses visibles ou tangibles, mais la première partie du mandat en a été une de planification.»

Selon le maire, le conseil municipal a aussi hérité d’infrastructures désuètes, telles que le Centre J.-Docithe-Nadeau de Saint-François, le réseau d’eau et égouts, le centre des loisirs de Baker-Brook, les puits d’eau potable de Saint-Hilaire, la caserne de pompiers de Clair, etc.

Pour Jean-Pierre Ouellet, la portion plus concrète du travail de la municipalité à la suite du regroupement devrait se matérialiser davantage au cours des prochaines années.

«On a des projets dans notre mire, mais il faut réaliser que quand on fait ces projets-là, il y a des investissements à faire et parfois, il faut changer le taux de taxes, surtout que notre seule forme réelle de revenus, ce sont les impôts fonciers», a-t-il expliqué

«Les gens ne réalisent pas, mais dans un quartier comme Saint-Hilaire, si tout ce que l’on a mis avait dû être assumé par les résidents, ça aurait coûté pas mal plus cher que ça ne l’est aujourd’hui», a ajouté M. Ouellet.

Même s’il croit que la formation de la Communauté de Haut-Madawaska était la seule solution valable, M. Ouellet estime que le gouvernement devra faire preuve de rigueur s’il souhaite que sa réforme fonctionne, principalement en ce qui concerne les projets de regroupement.

«Il va falloir que le gouvernement donne des outils aux municipalités pour leur permettre de réaliser ce qui est demandé et non pas seulement de transférer des responsabilités sans qu’elles aient les moyens financiers de le faire.»

Lac-Baker heureux d’avoir passé son tour

De l’autre côté de la médaille, le Village de Lac-Baker, qui avait refusé de se regrouper avec le reste des communautés du Haut-Madawaska à l’époque, ne regrette pas sa décision.

«On est bien comme on est. On est en bonne position financière, donc on offre les services que l’on veut offrir. Selon ce que je comprends, les gens sont satisfaits d’être un village et d’avoir leur propre gouvernement et une voix locale», a indiqué la mairesse de Lac-Baker, Roseline Pelletier.

Même avec le spectre de la réforme de la gouvernance locale qui plane au-dessus du village, Mme Pelletier a soutenu que Lac-Baker avait les capacités pour continuer d’être prospère.

«Nous avons fait nos présentations auprès du gouvernement provincial pour leur expliquer pourquoi on est satisfait de ce que l’on a et pourquoi on veut garder ce que l’on a dans le moment. Est-ce que la province va en tenir compte, on verra.»

Selon Mme Pelletier, Lac-Baker se trouve dans une excellente situation financière. Celle-ci s’est dite fière que son taux de taxation de 1,12 $/100 $ d’évaluation soit l’un des plus bas au Nouveau-Brunswick.

«C’est plus qu’une question de taille, c’est aussi une question de santé financière et de volonté de la population. Celle-ci s’est exprimée clairement en 2015.»

Selon cette dernière, d’autres facteurs aussi viennent confirmer aux gens de Lac-Baker qu’ils ont fait le bon choix.

«On veut être très près de la nature, alors le développement économique passant par des industries, ce n’est pas pour nous. On veut une vie calme, de qualité et on veut protéger notre environnement.»

Un résultat mitigé, selon la députée

De son côté, Francine Landry, la députée de Madawaska-les-Lacs-Edmundston, croit que bien que le regroupement ait apporté une certaine unité dans le haut du comté, la situation, cinq ans plus tard, n’est pas complètement rose, notamment en raison de l’augmentation substantielle du taux d’imposition dans certains quartiers et DSL au fil des ans.

«Si je compare les taux de taxes dans des quartiers de la Communauté de Haut-Madawaska et celui de Lac-Baker, je me dis que le village avait peut-être raison de dire qu’il n’avait pas besoin de fusionner», a-t-elle mentionné

«Je continue à croire que c’est bien, surtout dans le cas des DSL qui doivent avoir une voix auprès du gouvernement. Mais, de l’expérience que l’on a eue dans le Haut-Madawaska, je dirais que le bilan est mitigé», a-t-elle ajouté.

Selon Mme Landry, l’identification même de la municipalité est déficiente.

«Ce que je déplore quand je vais dans le haut du comté, c’est de voir les pancartes annonçant les anciennes municipalités un peu tout croches. Si tu arrives là, tu ne sais même pas que tu es dans une nouvelle communauté rurale qui a été formée cinq ans passés.»

«Certains diront que c’est un détail, mais si on veut former une unité, c’est important d’avoir des points d’ancrage.»