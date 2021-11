«Contraventions positives»: un succès dans Kent

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

La Commission de services régionaux de Kent (CSRK) et la GRC de Richibucto sont satisfaites du programme de «contravention positive» qui s’est déroulé au printemps et qui a pris fin le 6 novembre avec le tirage de billets gagnants.

L’initiative impliquait des agents de la GRC qui ont remis des billets à des jeunes pour souligner des comportements positifs exercés dans leur communauté. Parmi quelques exemples, on note le port du casque à vélo, l’utilisation d’une traverse pour piétons, mais aussi les bonnes actions des jeunes envers la population. Pour le sergent Maxime Babineau de la GRC Richibucto, ça peut être un geste aussi simple que de tenir une porte pour la personne sortant de l’épicerie avec les bras pleins.

Selon le sergent, ce programme est une belle occasion pour les policiers d’avoir une bonne interaction avec les jeunes, surtout ceux en bas de 14 ans.

«Ça permet aux jeunes de se dire: Aye! J’ai fait quelque chose de bon, et la police m’arrête pour me dire merci. Ça permet aux jeunes d’être plus à l’aise avec la police», explique le sergent Babineau.

Il est très conscient du fait que les policiers ne sont pas toujours vus sous leurs meilleurs jours lors d’arrestations, accidents ou autres incidents graves.

«On veut que les jeunes soient assez confortables pour nous demander de l’aide. Dans cinq, six ou dix ans, ils seront à l’aise pour nous parler à ce moment-là aussi.»

Plus de 600 billets de contraventions positives ont été remis depuis le début du projet. Les jeunes qui ont reçu des billets pouvaient recevoir un petit cadeau d’une entreprise locale et leur nom était ajouté au tirage final de prix.

Présence dans la communauté

La GRC souligne l’importance d’être présent dans les écoles afin de développer une confiance, démontrer de la transparence et générer un dialogue positif avec les jeunes. Au total, la police a procédé à 2026 patrouilles scolaires dans la région, de septembre 2019 à novembre 2021.

«Nous avons 17 écoles dans notre district. Lorsque je suis arrivé ici en janvier 2019, je trouvais qu’il y avait une grande porte qu’on n’utilisait pas pour communiquer avec nos jeunes concernant la prévention du crime», indique le sergent.

Il croit que le fait de fonder quelque chose de solide avec les jeunes aura un impact positif dans l’avenir. Concrètement, il y a des patrouilles chaque semaine dans les 17 écoles.

«La patrouille scolaire, ça veut dire une patrouille à pied. Le policier va rentrer dans l’école, va dire allô à tout le monde, va parler au directeur. Des fois c’est juste stationner le véhicule de police à l’école pour documenter les dossiers.»

La GRC compte également un agent de police communautaire assigné à la région, le membre civil Jean-François LeBlanc, qui visite les écoles régulièrement et fait des présentations. Selon ses chiffres, la GRC a procédé à 94 présentations, événements scolaires et 15 680 patrouilles communautaires au cours des trois dernières années.