COVID-19: 82 nouveaux cas, un sommet en un mois

La Santé publique du Nouveau-Brunswick a recensé 82 nouveaux cas de COVID-19, mercredi. Il s’agit d’un sommet depuis les 87 cas du 15 octobre.

Avant mercredi, jamais plus de 70 nouveaux cas de COVID-19 n’avaient été détectés en une seule journée en novembre au N.-B.

Encore une fois, ce sont les régions de Moncton (14 nouveaux cas), Saint-Jean (23), Fredericton (18) et Miramichi (22) qui sont les plus touchées. Il y a également quatre nouveaux cas dans Chaleur/Péninsule acadienne et un au Madawaska.

Une mesure coupe-circuit est d’ailleurs présentement en vigueur dans la majeure partie de la région de Miramichi et dans les villes de Moncton, Dieppe et Riverview.

Au cours des sept derniers jours, le gouvernement a comptabilisé 416 cas de COVID-19, contre 358 au cours des sept jours précédents. Il s’agit d’une augmentation de 16%.

Il y a maintenant 565 cas actifs. Il s’agit du deuxième plus haut total depuis le début du mois.

Trente personnes sont hospitalisées, dont 16 à l’unité des soins intensifs.

Il n’y a pas eu autant de personnes hospitalisées au N.-B. en raison de la COVID-19 depuis le 29 octobre.

Les 16 personnes qui reposent aux soins intensifs constituent également un sommet ce mois-ci (ex aequo avec le 1er novembre).

Le bilan des décès liés à la COVID-19 depuis le début de la pandémie reste inchangé: 122.

La Santé publique a par ailleurs fait savoir que 87% des Néo-Brunswickois admissibles sont pleinement vaccinés contre la COVID-19, et que 93,2% ont reçu leur première dose d’un vaccin.