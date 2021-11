Dalhousie fait don de 25 000$ au Musée régional Restigouche

Le conseil de la Ville de Dalhousie a accepté de remettre un montant de 25 000$ à l’organisme qui gère le Musée régional Restigouche afin qu’il puisse procéder à certaines améliorations à son nouvel emplacement.

Ce montant provient de la vente de l’édifice qui, justement, a hébergé le musée durant plusieurs années.

Bien que ce bâtiment appartenait à la Ville, le conseil a décidé de remettre les recettes de cette vente à la Chaleur Area Historical Research Society, soit l’organisation qui gère le musée.

«On a discuté de la question à plusieurs reprises entre nous par le passé, et on a convenu de faire don au musée de l’argent issu de la vente. On veut ainsi donner un coup de pouce au musée pour qu’il puisse apporter des améliorations et s’installer convenablement dans ses nouveaux locaux», explique le maire de Dalhousie, Normand Pelletier.

Le nouveau Musée régional Restigouche est situé à l’intérieur de l’ancienne prison et de l’ancien Palais de justice de Dalhousie, deux établissements cédés à la Ville en 2014. Le conseil de l’époque préférait alors mettre la main sur ces bâtiments qui possèdent une valeur historique afin de les développer plutôt que de les voir vendus à des particuliers. Manquant d’espace dans ses anciens locaux, le Musée Régional Restigouche y a élu domicile quelques années plus tard.

Selon le maire, l’organisation du musée a plusieurs projets en cours, certains touchant à l’amélioration physique des lieux. Mais ceux-ci sont dispendieux. Ainsi, uniquement remplacer la porte extérieure afin de la rendre accessible pour les personnes handicapées – tout en s’assurant qu’elle respecte le cachet historique de l’endroit – constitue un projet évalué à plus de 4000$.

L’endroit n’a toutefois pas qu’une vocation de musée. Celui-ci n’occupe en effet qu’une partie des deux bâtiments. Le conseil mise d’ailleurs beaucoup sur le potentiel de ces deux infrastructures.

«Ce sont deux belles bâtisses qui nous appartiennent et qui sont situées en plein centre de la ville. On y voit un potentiel énorme touristique et communautaire. Outre la portion musée, on y retrouve sur place des bureaux pouvant être loués, un studio artistique, et sans oublier la salle du Palais de justice qui pourrait être utilisée pour la tenue de noces, de petits concerts ou de pièces de théâtre. Ce ne sont pas les idées qui manquent», exprime M. Pelletier.

Celui-ci ajoute que la Ville tente par ailleurs de mettre la main sur des fonds afin de rendre les lieux plus écoénergétiques, le but étant que les deux bâtisses puissent être fonctionnelles à l’année.