Le coût des assurances cause de sérieux maux de tête aux municipalités

Il n’y a pas que la hausse des coûts de la GRC qui fait sourciller les municipalités du Nouveau-Brunswick. Celle des assurances occupe une portion de plus en plus grande chaque année à l’intérieur des budgets, ce qui n’est pas sans causer de sérieux maux de tête.

À Dalhousie, le conseil municipal ne sait plus quoi penser de la hausse fulgurante et consécutive des primes d’assurances.

En 2019, la Ville déboursait 59 000$ en assurances. L’année suivante, ce montant passait à 107 000$. En 2020-2021, la facture a été encore plus salée: 173 000$. Et ça n’arrête pas. Pour 2022, la prime est fixée à 226 000$. C’est donc dire qu’en l’espace de quatre ans, les assurances auront augmenté de 167 000$.

«Depuis quelques années, ça augmente sans cesse et sans trop d’explications. C’est rendu que l’on doit couper ailleurs dans notre budget pour payer nos assurances. Mais ce qu’il faut comprendre, c’est que c’est le citoyen, en fin de compte, qui paye la note de ces hausses», explique le maire, Normand Pelletier.

Un cas parmi tant d’autres

Le cas de Dalhousie en est un parmi tant d’autres selon Pascal Reboul, directeur général de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick.

«Ce qui arrive là-bas, c’est une situation assez globale dans les municipalités de la province», indique-t-il confirmant au passage que la question des assurances préoccupe de plus en plus les municipalités.

«On comprend très bien les problématiques que ça engendre pour les municipalités, car comme pour la GRC, elles n’ont aucun contrôle. La facture arrive et voilà, tu payes. Il faut donc qu’elles deviennent très créatives afin de pouvoir boucler leurs budgets», mentionne ce dernier.

Son assurance, Dalhousie l’obtient justement par l’entremise de l’AFMNB. Cela fait plus d’une quinzaine d’années que cette organisation s’est lancée dans l’aventure dans l’espoir d’offrir à ses membres des tarifs plus concurrentiels grâce à un plus grand pouvoir d’achat.

Cette année, la moyenne des augmentations des assurances dans ce regroupement est estimée à 28,8%. La hausse des primes varie entre 15% et 40% selon les types dont il est question (automobile, responsabilité civile, délits, bris d’équipements, etc.).

«Pendant dix ans, nos primes sont restées stables et même diminuées alors qu’à l’inverse, les valeurs assurables augmentaient. À partir de 2019 toutefois, le marché s’est emballé. Présentement, on est dans la crise des assurances et on ne sait pas quand ça va se stabiliser. On aimerait pouvoir dire à nos membres que ça ira mieux l’an prochain, mais on ne peut malheureusement pas le faire», ajoute

M. Reboul.

Celui-ci note par ailleurs que le groupe d’achat collectif de l’AFMNB ne rate pas son objectif premier pour autant, objectif qui est de proposer des primes à bons taux, ceux-ci étant toujours concurrentiels.

«Les primes ont augmenté, c’est vrai, mais notre initiative demeure encore pertinente. On continue de travailler fort afin d’identifier des pistes visant à faire épargner encore davantage les municipalités», souligne-t-il.

D’ailleurs, à Dalhousie, on confirme avoir exploré la possibilité de quitter le regroupement à la suite des hausses astronomiques. Cela dit, on aurait rapidement déchanté.

Tendance globale du marché des assurances

Défenseure du consommateur en matière d’assurances, Michèle Pelletier n’était pas au courant de cette flambée des prix des assurances dans le monde municipal.

Cela dit, cette situation ne la surprend guère puisqu’elle a constaté une tendance similaire dans le milieu commercial.

«Avec la COVID-19, on a vu des primes augmenter considérablement pour certains types d’établissements, comme les bars, les restaurants ou les foyers de soins. Donc est-ce que c’est surprenant de voir que cela arrive également au niveau municipal? Pas vraiment», avoue-t-elle.

Mme Pelletier précise qu’il s’agit d’un libre marché, c’est-à-dire que les compagnies n’ont pas à demander une permission à l’État pour augmenter ses tarifs.

Mais comment expliquer ces augmentations exponentielles?

Pour Mme Pelletier, les causes sont fort probablement multiples.

Comme pour le niveau commercial, le monde municipal est un marché très spécialisé. Du coup, moins de compagnies offrent ce type de produits. Moins il y a de concurrence, plus les compagnies peuvent exiger les prix qu’elles désirent.

Sinon, le coût actuellement élevé des reconstructions (en forte croissance depuis le début de la pandémie) et l’augmentation des catastrophes naturelles (inondations, verglas, sinistres, etc.) attribuées aux changements climatiques sont également pointés du doigt.

Autre cause possible, les faibles taux d’intérêt actuels qui rapportent moins de dividendes aux compagnies d’assurances.

Selon Mme Pelletier, les prix se sont ajustés puis stabilisés au cours des dernières années dans le domaine de l’assurance automobile.

Cette stabilité, on ne la sent pas encore au niveau de l’assurance habitation et commerciale. Elle doute donc que l’on assiste sous peu à un retour du balancier.