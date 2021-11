Réforme de la santé: le N.-B. veut faire appel à des réflexologues et des coachs de vie

Le ministère de la Santé souhaite faire appel à des fournisseurs non traditionnels, notamment des coachs de vie et des réflexologues, afin d’offrir un accès plus rapide aux services dont les Néo-Brunswickois pourraient avoir besoin.

Dans son plan visant à améliorer les soins de santé au Nouveau-Brunswick, le gouvernement dit vouloir davantage faire appel à des fournisseurs non traditionnels.

«Les fournisseurs non traditionnels comprennent, sans s’y limiter, les massothérapeutes, les réflexologues, les chiropraticiens, les diététiciens, les conseillers, les coachs de vie et les thérapeutes cognitivo-comportementaux», peut-on lire dans le document présenté mercredi.

Interrogée à savoir comment impliquer les fournisseurs non traditionnels sans compromettre la qualité des soins reçus, la ministre de la Santé, Dorothy Shephard, a indiqué que le réseau de soins primaires qui sera mis en place permettra de diriger les patients vers les services appropriés.

«Peut-être ont-ils besoin de discuter avec un pharmacien ou plutôt d’aller en massothérapie ou en physiothérapie. Il faut utiliser tous nos professionnels de la santé. De nombreuses organisations communautaires peuvent soutenir le système de santé et je ne crois pas que nous les utilisons à leur plein potentiel», a-t-elle expliqué.

«Un concept totalement absurde»

Bien qu’il soit louable de vouloir désengorger le réseau de la santé en misant des fournisseurs non traditionnels, certains prestataires figurant dans le plan de Mme Shephard font sourciller Joe Schwarcz, un professeur de chimie à l’Université McGill, à Montréal.

M. Schwarcz, qui est aussi un vulgarisateur scientifique reconnu qui consacre une bonne partie de sa carrière à déboulonner les pseudosciences, comprend mal comment la réflexologie pourrait servir à améliorer le système de santé.

«La réflexologie est un concept totalement absurde qui stipule que chaque partie de notre corps est associée à une zone définie sous la plante de nos pieds et qu’en massant ces zones, on peut avoir un impact ailleurs dans le corps, par exemple sur le fonctionnement d’un organe, s’indigne M. Schwarcz. Évidemment, ça peut être relaxant de se faire masser les pieds et ça peut faire du bien si le patient pense que ça aura un impact, mais on ne parle là, au mieux, que d’un effet placebo, rien de plus.»

D’autres disciplines qui figurent dans le plan soulèvent aussi des questions, dit le professeur, qui n’en revient tout simplement pas que le terme «coach de vie» se retrouve dans un plan de santé gouvernemental.

«Les chiropraticiens sont aussi parfois dans les marges de la science. Lorsqu’ils se limitent aux douleurs au bas du dos, ça va. Dans ce cas, il y a un bien fondé à cette approche puisque certaines douleurs peuvent être soulagées grâce aux manipulations d’un chiropraticien, d’un physiothérapeute et d’un massothérapeute. Mais la chiropractie est parfois dans le domaine du charlatanisme, particulièrement lorsqu’elle ne se limite pas à des problèmes purement musculo-squelettiques et qu’elle prétend pouvoir guérir d’autres maladies.»

En voulant alléger la pression exercée sur le réseau de la santé en faisant appel à des disciplines fondées sur les pseudosciences, M. Schwarcz craint que l’on ne leur accorde trop de crédit. «On pourrait penser que les gens qui croient à la réflexologie sont suffisamment censés pour se rendre aux urgences s’ils ont des douleurs à la poitrine plutôt que d’aller voir un réflexologue. Là où ça devient problématique, c’est lorsque ces approches éloignent les patients de thérapies qui pourraient vraiment leur venir en aide. Malheureusement, ça arrive», se désole-t-il.

Le ministère de la Santé n’a pas fourni de réponses à l’Acadie Nouvelle à savoir comment des thérapies controversées comme la réflexologie pourraient contribuer à améliorer les soins dans la province. Impossible aussi de savoir si ces soins seront désormais remboursés par l’assurance maladie.

La Société médicale du Nouveau-Brunswick n’a pas non plus voulu se prononcer sur le fait que le plan de Mme Shephard prévoit faire appel aux réflexologues.

«La Société médicale du Nouveau-Brunswick encourage les Néo-Brunswickois à coordonner leurs besoins en matière de soins de santé avec un fournisseur de soins primaires afin de déterminer la meilleure marche à suivre pour recevoir le traitement dont ils peuvent avoir besoin. Les soins de santé requièrent une approche multidisciplinaire, le fournisseur de soins primaires ouvrant la voie et orientant le patient vers les services qui peuvent le mieux soutenir sa santé et son mieux-être», a déclaré Dr Mark MacMillan dans un courriel envoyé au journal.